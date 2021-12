Boskalis heeft een nieuw offshorewindproject ter waarde van 450 miljoen euro in de wacht gesleept.

Eerder dit jaar slaagde de sleep- en bergingdivisie van Boskalis erin het containerschip Ever Given, dat het Suezkanaal dagenlang blokkeerde, weer vlot te trekken. Het deed de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi beslissen het Suezkanaal te verbreden over een lengte van 40 kilometer. Dat zal gaan om een contract met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Dat is heel goed nieuws voor de baggerafdeling.

De derde divisie, Offshore Energy, was jarenlang het zorgenkind van de groep, maar wordt de komende jaren wellicht de groeimotor van de groep. Het orderboek liep in het derde kwartaal wel wat terug, maar de activiteiten verliepen gunstig. In de eerste jaarhelft had Offshore Energy met een omzet van 600 miljoen euro ruim de gemiddelde analistenverwachting van 543 miljoen euro geklopt, dankzij de opmars van de offshorewindparken. Na de update over het derde kwartaal kwam Boskalis met het bericht dat het een nieuw groot offshorewindproject ter waarde van 450 miljoen euro in de wacht heeft gesleept. Dat zal pas in 2023 van start gaan, maar het bewijst het potentieel van de afdeling. De belangrijkste divisie blijft de baggerdivisie. De baggeractiviteiten haalden 656 miljoen euro omzet in het eerste halfjaar. Dat ligt onder de analistenconsensus van 681 miljoen euro. Maar de tweede jaarhelft kent een hogere activiteit. Met 79 miljoen euro in de eerste zes maanden zijn de sleep- en bergingsactiviteiten het kleinste onderdeel van de groep. Dat aandeel zal nog wat afnemen, want onlangs werd een akkoord bereikt om de sleepactiviteiten in Singapore en Maleisië te verkopen. Boskalis bezat 49 procent in de joint venture met Keppel en zal 80 miljoen euro naar de kas doen vloeien, maar verliest 4 miljoen euro aan bijdrage aan het nettoresultaat. De groepsomzet voor de eerste zes maanden van 2021 kwam uit op 1,32 miljard euro versus 1,26 miljard euro in het eerste halfjaar van 2020. Dat ligt ook een stuk boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,19 miljard euro. Er is een verbetering van de rendabiliteit. Tegenover een toename met 4,6 procent van de omzet staat een klim van de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) van 10,8 procent tot 226 miljoen euro. Ook dat ligt 14 procent boven de analistenconsensus. Naar aanleiding van de tradingupdate bevestigde de bedrijfsleiding op een vergelijkbare rebitda te rekenen in het tweede halfjaar. Dat zou een rebitda van 452 miljoen euro betekenen, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op 429 miljoen euro ligt. Eerder was het management nog uitgegaan van een stabiele ebitda, die 404 miljoen euro bedroeg in 2020. Een belangrijk aandachtspunt blijft het orderboek. Eind december stond het op 5,31 miljard euro, maar halfweg 2021 was dat gestegen tot 5,53 miljard euro. Eind september is het tijdelijk teruggevallen tot 5,1 miljard euro. In dat orderboek is het grootste order ooit - de ontwikkeling van een tweede luchthaven in de Filipijnse hoofdstad Manilla - inbegrepen.ConclusieBelangrijk voor de Boskalis-aandeelhouder zijn niet alleen de nettokaspositie en de geruststellende vooruitzichten voor 2021, maar ook de gunstige perspectieven. Het aandeel blijft te goedkoop tegen minder dan 6,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 en tegen ruim 1,5 keer de boekwaarde. We zien stijgingspotentieel tot 30 à 31 euro tegen eind 2022. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. We bekijken zelfs een versteviging van de positie. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 24,06 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,13 miljard euroK/w 2020: 37Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: +23%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 2,0%