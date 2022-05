We hebben er vertrouwen in dat Equinox Gold geleidelijk het vertrouwen zal herstellen.

Het aandeel van de snelgroeiende Canadese goudproducent is na een goede jaarstart onlangs fors teruggeslagen. Een reden is het zwakke kwartaalrapport. Hoewel Equinox Gold had aangegeven 60 procent van de jaarproductie (625.000 à 710.000 troy ounce goud) en meer dan 85 procent van de cashflow in de tweede jaarhelft te verwachten, viel de productie in het eerste kwartaal meer dan verwacht terug. De 117.452 troy ounce goud betekende een daling met 44,2 procent tegenover het vorige kwartaal en met 9,1 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021. De Braziliaanse mijnen Aurizona en RDM kampten met seizoensgebonden nat weer. Dankzij de hogere goudprijs (+4,3% tot 1862 dollar per troy ounce) bleef de daling bij de omzet beperkter: van 229,7 miljoen euro in het eers...

Het aandeel van de snelgroeiende Canadese goudproducent is na een goede jaarstart onlangs fors teruggeslagen. Een reden is het zwakke kwartaalrapport. Hoewel Equinox Gold had aangegeven 60 procent van de jaarproductie (625.000 à 710.000 troy ounce goud) en meer dan 85 procent van de cashflow in de tweede jaarhelft te verwachten, viel de productie in het eerste kwartaal meer dan verwacht terug. De 117.452 troy ounce goud betekende een daling met 44,2 procent tegenover het vorige kwartaal en met 9,1 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021. De Braziliaanse mijnen Aurizona en RDM kampten met seizoensgebonden nat weer. Dankzij de hogere goudprijs (+4,3% tot 1862 dollar per troy ounce) bleef de daling bij de omzet beperkter: van 229,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 223,2 miljoen.De productiekostprijs steeg met 1578 dollar per troy ounce goud licht boven de voor de eerste jaarhelft verwachte 1540 dollar. In de tweede jaarhelft mikt Equinox Gold op een daling naar 1295 dollar per troy ounce goud, mede dankzij de heropstart van de goedkopere Braziliaanse Santa Luz-mijn (verwachte totale kostprijs 975 à 1025 dollar). Dit jaar zal ze 70.000 à 90.000 troy ounce goud produceren, en vanaf volgend jaar gemiddeld 100.000 troy ounce. In april is de verkoop van de Mercedes-mijn in Mexico afgerond, in ruil voor 100 miljoen dollar cash, een royalty van 2 procent op de productie en 24,73 miljoen aandelen van de overnemer Bear Creek Mining. Een tweede reden voor de recente daling van de aandelenkoers is de bezorgdheid over het tijdig en binnen het budget van 1,23 miljard dollar opleveren van het Greenstone-project in Canada. Het feit dat Iamgold opbiechtte dat zijn Canadese project in Ontario niet tijdig zal klaar zijn en veel meer dan voorzien zal kosten, verhoogde de onzekerheid. Greenstone is veruit het grootste bouwproject van Equinox Gold. De vorige drie (Aurizona, Castle Mountain en Santa Luz) werden volgens plan opgeleverd. De eerste productie van Greenstone is voorzien in de eerste helft van 2024. Het project is het belangrijkste van de vijf groeiprojecten die de jaarlijkse productie met 600.000 troy ounce goud zullen verhogen. Greenstone zal 240.000 troy ounce goud leveren. Op volle snelheid zal Santa Luz 30.000 troy ounce goud extra produceren. Daarna volgen twee uitbreidingsprojecten in de Braziliaanse Los Filos-mijn, goed voor 125.000 troy ounce goud extra, op voorwaarde dat de herstelde sociale vrede met de buurtbewoners overeind blijft. Daarna is er nog de tweede productiefase in Castle Mountain in de Verenigde Staten (180.000 troy ounce goud) en een ondergrondse uitbreiding in Aurizona (30.000 troy ounce goud). Dat indrukwekkende groeitraject financiert de groep met de beschikbare 466 miljoen dollar cash, inclusief 200 miljoen nog niet opgenomen kredietfaciliteit, de participaties ter waarde van 375 miljoen in Solaris Resources (12,7%), i-80 Gold (25%) en Bear Creek Mining (16%), en de toekomstige kasstromen van de productie. Vorige week werd de productie in RDM stilgelegd, omdat de vergunning voor het mijnafvalbekken niet tijdig verlengd raakte. RDM zou 11 procent aan de verwachte jaarproductie bijdragen. ConclusieHet aandeel van Equinox Gold is te fors afgestraft voor de tegenvallende kwartaalproductie en de twijfels over de timing en de kostprijs van de bouw van Greenstone. We hebben er vertrouwen in dat Equinox Gold geleidelijk het vertrouwen zal herstellen. Het groeitraject richting 1 miljoen troy ounce goud jaarproductie kan de waarderingsratio's op termijn met 50 tot 100 procent verbeteren.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 5,43 dollarTicker: EQX USISIN-code: CA29446Y3041Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,66 miljard dollarK/w 2021: 21,5Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: -41%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: -