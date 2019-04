Sipef verwacht vanaf het tweede kwartaal beterschap in de productiecijfers, al zal het tegenvallend eerste kwartaal nog niet meteen volledig kunnen worden gecompenseerd.

De palmolieproductie van de Antwerpse plantagegroep Sipef viel tegen in het eerste kwartaal. De productie daalde tegenover het eerste kwartaal van 2018 met 5,75 procent, van 78.185 ton naar 73.692 ton. Nochtans was de vergelijkingsbasis niet sterk, want het eerste kwartaal vorig jaar kende ook al een terugval met 3,3 procent tegenover het eerste kwartaal van 2017. De productie afkomstig uit de vruchten van de eigen plantages viel met 6,46 procent terug tot 62.210 ton, terwijl de productie uit de vruchten die worden ingekocht bij derden met 1,66 procent daalde tot 11,482 ton.

...