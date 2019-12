De koersevolutie van Sioen stelde teleur in 2019. Al bij de tradingupdate over het eerste kwartaal verlaagde de West-Vlaamse onderneming de verwachtingen voor het boekjaar 2019.

Sioen wist zich de jongste jaren nochtans weer in de aandacht van analisten en beleggers te werken met een sterke groei van de omzet. In het boekjaar 2017 steeg die met 30,2 procent, van 363,4 naar 473,1 miljoen euro, dankzij belangrijke overnames. In de Coating-divisie nam het Manifattura Fontana (geosynthetica), Dimension-Polyant (wereldmarktleider in zeildoeken en de grootste overname ooit van Sioen) en James Dewhurst Groep over. Bij de divisie Apparel kwamen Verseidag Ballistic Protection en Ursuit(professionele duikpakken) erbij.

