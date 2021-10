Just Eat Takeaway is zeven keer groter dan voor de pandemie. De markt lijkt het potentieel te blijven negeren en stuurde de koers lager.

De resultaten van het derde kwartaal tonen aan dat de groei van de Nederlandse maaltijdmarktplaats en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET) is niet stilgevallen, al kwamen de cijfers onder de consensus uit. In de eerste negen maanden van 2021 verwerkte JET 41 procent meer orders dan vorig jaar. De waarde van die verwerkte bestellingen (gross transaction value of gtv) lag 37 procent hoger. De maaltijdleveringen tekenden met 87 procent de sterkste groei op. De sterkst groeiende regio's zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Voor 2021 verwacht JET een groei van 45 procent en een gtv van 28 à 30 miljard euro. De recente overname van Grubhub in de Verenigde Staten is daar niet bij gerekend, omdat die pas in juni dit jaar is afgerond. Op zijn investeerdersdag benadrukte CEO Jitse Groen dat JET zeven keer groter is dan voor de pandemie door de overname van het Britse Just Eat vorig jaar en Grubhub. Het bedrijf houdt vast aan zijn hybride model, waardoor het zowel commissies verdient op de bestellingen als op de leveringen. Na de overname van Just Eat heeft JET in het Verenigd Koninkrijk sterk geïnvesteerd om meer restaurants en klanten naar zijn marktplaats te lokken en de maaltijdbezorging er van de grond te krijgen. Dat had effect. Voor de overname groeide Just Eat met 4 procent per jaar en sindsdien met 50 procent. Het aantal Britse klanten is gestegen en ze bestellen vaker dan voordien. Het land is de sterkste groeier van de groep. Het aantal bestellingen steeg dit jaar met 66 procent, de gtv met 52 procent en het aantal leveringen met 534 procent. De zware investeringen leidden wel tijdelijk tot hogere kosten en verliezen. Die investeringsverliezen moeten vanaf nu evolueren naar een break-even. JET wil op al zijn markten de grootste zijn, omdat het de enige manier is om als maaltijdmarktplaats en maaltijdbezorger winstgevend te worden. In Verenigde Staten is dat marktleiderschap moeilijker haalbaar, aangezien de concurrentie er steviger is. Daarom zal het zijn investeringen daar focussen op de regio's waar het sterk staat, zoals New York en andere grootsteden. De activistische aandeelhouder CatRock, dat 6,5 procent van JET aandelen in handen heeft, vindt dat de verkeerde strategie en stuurt aan op een spin-off of verkoop van de Amerikaanse activiteiten. Volgens CatRock is de markt alle vertrouwen in JET verloren door zijn slechte communicatie en zijn verkeerde strategie in de Verenigde Staten. Het management vertrouwt er echter op dat het in de Verenigde Staten kan overdoen wat het in het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan. Op zijn investeerdersdag stelde JET ook zijn pijplijn aan innovaties en uitbreidingsplannen voor. Het start op een aantal markten met boodschappenleveringen en zoekt daaromheen partnerschappen met supermarktketens. Het heeft ook met Mastercard een betaalkaart gelanceerd waarmee bedrijven maaltijdvergoedingen aan hun werknemers kunnen geven. JET wil binnen vijf jaar zijn gtv verdubbelen tot 58 à 60 miljard euro en streeft een ebitda-marge na van 5 procent. In onze ogen volgt JET de juiste strategie door met zijn hybride model eerst marktleiderschap na te streven en daarna pas winstgevendheid. De winst in Duitsland, Nederland en Canada toont aan dat het bedrijf dat kan. Het management moet wel beter communiceren, vooral over zijn plannen en verwezenlijkingen in de Verenigde Staten. De markt lijkt het potentieel evenwel te blijven negeren en stuurde de koers lager. De onderwaardering is daarmee veel te groot. We namen het aandeel daarom op in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 67,28 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 14,5 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -32%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: -