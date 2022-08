De Europese aardgasprijs blijft de records aan elkaar rijgen.

De referentie voor de aardgasmarkt in Europa is de Nederlandse Title Transfer Facility (TTF Rotterdam). Dat is de dominante hub voor de prijsvorming van aardgas. De prijs wordt er uitgedrukt in euro per megawattuur (MWh). De voorbije weken schommelt die rond 200 euro per MWh. Een jaar geleden was dat nog 25 euro.De Europese energiemarkt is extreem afhankelijk van aardgas als directe energiebron of voor de opwekking van elektriciteit. Duurzame energiebronnen zijn geen volwaardig alternatief. Ze zijn niet altijd en overal beschikbaar. Steenkool en nucleaire energie zijn dat wel, maar die werden grotendeels buitenspel gezet. De aanvoer van aardgas uit Rusland via de Nord Stream 1-pijplijn loopt maar tegen 20 procent van de normale capaciteit. Dat maakt het lastig om de voorraden aan te vullen. De speculatie over aardgastekorten in Europa jaagt de prijs hoger. Azië en de Verenigde Staten staan er beter voor. Verschillende Aziatische landen krijgen aardgas en ruwe olie uit Rusland, die aanvankelijk voor Europa waren bestemd, met een flinke korting aangeboden.In de VS is Henry Hub de referentie voor de prijsvorming. Dat is grootste gashub ter wereld in de Louisiana met vertakkingen naar Canada en Mexico. De termijncontracten met Henry Hub-gas als onderliggende waarde noteren op de Nymex-beurs in dollar per miljoen British thermal units (MMBtu). Op dit moment wordt het termijncontract voor september verhandeld tegen 8,3 dollar per MMBtu. Een MMBtu komt overeen met 0,293 MWh. Eenzelfde hoeveelheid aardgas in Europa is momenteel zo'n 7 keer duurder dan in de VS.Arbitrage tussen beide markten is niet zo eenvoudig, want er zijn logistieke flessenhalzen. Vooraleer aardgas kan worden uitgevoerd per schip, moet het eerst vloeibaar worden gemaakt. Maar de installaties om aardgas om te zetten in lng zijn heel duur en daardoor is de verwerkingscapaciteit beperkt. In juni was er een explosie in een lng-terminal in Texas waardoor een vijfde van de uitvoercapaciteit is weggevallen. Pas in oktober kan de installatie weer gedeeltelijk worden opgestart. Daardoor daalde de Amerikaanse aardgasprijs in juni van 8,3 naar 5,5 dollar per MMBtu. Aardgas dat eerder bestemd was voor de uitvoer kwam op de lokale markt terecht. Er is ook een tekort aan fabrieken die lng weer in gas omzetten. Er zijn geen financiële producten die de gasprijzen op de TTF-markt schaduwen. Dat is wel het geval voor Henry Hub-aardgas.