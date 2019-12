Met het begin van winter in het noordelijk halfrond neemt ook het aardgasverbruik sterk toe. Toch ging de prijs de voorbije weken flink naar beneden.

In augustus daalde de aardgasprijs tot 2 dollar per miljoen British thermal units (Btu), de referentieprijseenheid. Dat was het laagste niveau sinds 2016. Aardgas wordt meestal duurder in aanloop naar het withdrawal season, de periode van november tot en met maart waarin de aardgasvoorraden per saldo dalen. Dat ging dit najaar gepaard met productieonderbrekingen als gevolg van tropische stormen. Daardoor klom de prijs begin november naar 2,8 dollar per miljoen Btu. De voorbije weken is aardgas teruggeval...