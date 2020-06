We verwachten een koersdaling bij Amazon. Maar wie aandelen heeft, kan calls schrijven.

Erger dan de tegenvallende winst van het eerste kwartaal zijn de niet-rooskleurige verwachtingen voor het tweede kwartaal. Topman Jeff Bezos waarschuwde zelfs dat Amazon over het tweede kwartaal mogelijk een operationeel verlies zal boeken. Dat kan oplopen tot 1,5 miljard dollar.Het Amazon-aandeel is zeer sterk in waarde gestegen sinds begin dit jaar. De klap die de coronacrisis aan vrijwel de hele beurs toediende, is bij Amazon totaal vergeten. Sinds de dip tot 1627 dollar midden maart is de koers met meer dan 50 procent geklommen, tot nieuwe records. Uiteraard kon Amazon profiteren van de coronapandemie. Tijdens de lockdowns bestelden consumenten nog massaler dan voorheen producten online.Maar bomen groeien ook niet tot in de hemel. De vraag luidt dan ook of de hausse bij Amazon niet stilaan overdreven is. Kenmerkend is dat het sinds 2015 jaarlijks terugkerende koopjesfestijn Prime Day uitgesteld wordt van juli naar zeker augustus. Dat betekent mogelijk een strop van 100 miljoen tot zelfs 300 miljoen euro, omdat de onlinewinkel nu zo'n 5 miljoen extra apparaten die het voor Prime Day had besteld, eerder moet verkopen met korting.Wij denken dat een terugval van de aandelenkoers tot de mogelijkheden behoort. Het zou misschien zelfs wenselijk zijn. Wie de aandelen bezit, hoeft niet werkloos toe te kijken. Calls schrijven behoort tot de mogelijkheden. Wie wat meer risico aankan, mag ook aan een put denken.Schrijf de call Amazon september met uitoefenprijs 2550 dollar @ 150 dollarAls we dit contract schrijven (op de aandelen in bezit), dan halen we de mooie premie van 15.000 dollar (150 x 100) binnen. Dat geeft een extra rendement van ongeveer 6 procent in nauwelijks vier maanden. Mocht de koers deze zomer toch doorstomen, dan moeten we de aandelen verkopen. We ontvangen dan 2700 dollar per aandeel (2550 + 150).Koop de put Amazon september met uitoefenprijs 2400 dollar @ 102,60 dollarAls de koers begint te zakken, dan kan het snel gaan. De eerste (beperkte) technische steun ligt rond 2400 dollar. Maar als die het begeeft, wacht pas steun op 2100 dollar. In die hypothese is onze put op zijn minst 300 dollar waard. Dat is drie keer onze inleg. Daarvoor nemen we het risico.