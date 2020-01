Vorige week keken we voor de vierde keer met welke Belgische aandelen u de voorbije twintig jaar het meeste geld kon verdienen. We doen nu hetzelfde voor de Europese en de Amerikaanse aandelen.

Vorige week keken we voor de vierde keer met welke Belgische aandelen u de voorbije twintig jaar het meeste geld kon verdienen. Niet louter door een lijst te trekken met de hoogste rendementen over de afgelopen twee decennia, maar door een rangschikking te maken op vijf, tien, vijftien en twintig jaar, en dan te kijken welke Belgische bedrijven de aandeelhouders telkens opnieuw het meest hebben verwend (koersstijging + uitgekeerde dividenden). We hanteerden een systeem van (straf)punten. Wie bijvoorbeeld de hoogste return in vijf jaar heeft behaald, krijgt één punt. Wie de tweede is, krijgt twee punten enzovoort. Hetzelfde doen we op tien, vijftien en twintig jaar. Het komt er dus op aan zo weinig mogelijk punten te verzamelen. Bij een ex aequo bepaalt de hoogste return op twintig jaar de volgorde.

...

Vorige week keken we voor de vierde keer met welke Belgische aandelen u de voorbije twintig jaar het meeste geld kon verdienen. Niet louter door een lijst te trekken met de hoogste rendementen over de afgelopen twee decennia, maar door een rangschikking te maken op vijf, tien, vijftien en twintig jaar, en dan te kijken welke Belgische bedrijven de aandeelhouders telkens opnieuw het meest hebben verwend (koersstijging + uitgekeerde dividenden). We hanteerden een systeem van (straf)punten. Wie bijvoorbeeld de hoogste return in vijf jaar heeft behaald, krijgt één punt. Wie de tweede is, krijgt twee punten enzovoort. Hetzelfde doen we op tien, vijftien en twintig jaar. Het komt er dus op aan zo weinig mogelijk punten te verzamelen. Bij een ex aequo bepaalt de hoogste return op twintig jaar de volgorde.De logische vraag kwam ook een klassement te maken voor de Europese en de Amerikaanse aandelen. Ook daar willen we een jaarlijkse traditie van maken. We hebben voor de tweede keer gekeken naar de Eurostoxx50-index en de Standard&Poor's500-index, om zo ook heel wat bekende aandelen aan u te kunnen voorstellen. Om dat in één analyse te kunnen gieten, beperken we ons tot een top vijf in de tabellen en de bespreking. Openen doen we met de Europese beurssterren van de voorbije twee decennia.De Eurostoxx50-index is natuurlijk een relatief beperkte index, maar het valt op dat de vermelde vijf aandelen bijna altijd in de top tien prijken over alle periodes heen. Voor de overzichtelijkheid hebben we lijstjes gemaakt met de relatieve prestatie van de beste Europese en Amerikaanse aandelen over de verschillende periodes (5, 10, 15 en 20 jaar). ASML was vorig jaar de kampioen, maar valt nu een trapje lager. De ex-dochter van Philips,met een beurswaarde van 112 miljard euro, is nog wel de beste op tien en vijftien jaar, maar zakte in het klassement op vijf jaar naar de vijfde plaats, en dat was er te veel aan. ASML blijft een uitzondering in de technologiesector, waar de Amerikanen nog steeds heer en meester zijn. In de niche van de chipmachines beschikt de Nederlands producent echter over een benijdenswaardig wereldmarktaandeel van 85 procent. ASML levert aan giganten als Samsung, Intel en TMSC.De sterkste return op zowel vijf als twintig jaar haalde de sportgigant adidas, meteen het nieuwe nummer één. Dat is oververdiend, want het wist als enige Eurostoxx50-aandeel in elke periode een plaats in de top vijf af te dwingen. Sportfanaten kennen het verhaal van de ruziënde gebroeders Adolf en Rudolf Dassler uit Herzogenaurach (Beieren). Rudolf begon met Pumaen Adolf noemde zijn eigen bedrijf naar zijn bijnaam, Adi Dassler. Adidas werd snel het succesvolle merk met de drie strepen, maar vijf jaar geleden was er toch een crisismoment. Het liep mis met de dure overname van de Franse wintersportgroep Salomon Group, die met verlies weer werd verkocht. Bovendien brachten de golfactiviteiten van Taylor Madeveel minder op dan verwacht, doordat schandalen rond Tiger Woods een crisis in de golfsport veroorzaakten. Het kostte CEO Herbert Hainer de kop. In 2014 volgde Kasper Rorsted,voorheen CEO van groeiwaarde Henkel, hem op. Het bleek een schot in de roos, want adidas herwon zijn groeistatus. Tot groot jolijt van 'onze' holding GBL,die profiteerde van de dip om in 2015 een belang van 7,5 procent op te bouwen. Daarmee is GBL de grootste aandeelhouder van adidas en intussen is adidas ook de grootste GBL-participatie. De keuze voor Rorsted was ingegeven omdat erin geslaagd was het Duitse Henkel in de VS op de kaart te zetten, de thuismarkt van grote rivaal Nike. Het valt meteen op dat de returns van de Amerikaanse kampioen spectaculair hoger liggen dan die van de Europese sterren. De top vijf laat over twee decennia zelfs duizelingwekkend hoge koersstijgingen zien, een veelvoud van wat de Eurostoxx50-index kan bieden. We hebben al vaker aangegeven dat het ontbreken van spectaculaire Europese groeiverhalen in hoofdzakelijk technologie een belangrijke verklaring voor dat verschil isDe streamingdienst Netflix heeft de afgelopen twintig jaar een indrukwekkend parcours op de beursvloer neergezet. Met 499 concurrenten in de S&P500-index viel het bedrijf geen enkele keer buiten de top drie. Dat is zonder meer impressionant. Netflix heeft de wereld veroverd en scoort zeker bij de jeugd met een uitgebreid en boeiend film- en vooral serie-aanbod tegen een aantrekkelijke prijs. Het investeert wel enorme bedragen, zodat de beursprestatie vooral gedragen wordt door de forse omzetgroei, die boven 30 procent per jaar ligt. In rendabiliteit scoort Netflix eerder matig en we vrezen wel dat de beste beursjaren achter ons liggen. Er komt toenemende concurrentie van giganten als Apple en vooral Disney.Hetzelfde kunnen we overigens zeggen van Amazon, dat het ook vooral moet hebben van een zeer stevige omzetgroei. Ook het groeiverhaal van Apple is wereldwijd bekend. Zowel Amazon als Apple leek twintig jaar geleden absoluut niet af te stevenen op het groeiverhaal dat we hebben gezien. De komst van de iPhone was echt een gamechanger en de grote driver om als eerste bedrijf ooit de magische grens van 1000 miljard dollar beurskapitalisatie te bereiken. Kort daarna doorbrak ook Amazon kortstondig die magische grens.De enige nieuwkomer in de top vijf, Mastercard, is ook een gigant, maar dan in de wereld van het betalingsverkeer. Het is actief in meer dan 200 landen, waar het zowat overal een dominante positie heeft. De digitalisering van het betalingsverkeer wereldwijd is natuurlijk de drijvende kracht achter de omzet- en winstgroei. Voor technologiekenners is Nvidia geen onbekende. Het bedrijf is bekend voor de ontwikkeling van 3D-grafische kaarten en grafische halfgeleiders voor onder meer de Microsoft Xbox en de Playstation van Sony. In 2019 zijn we begonnen met de actieve opvolging van het aandeel. Vandaag vinden we het aandeel te duur, maar het blijft wel een van de potentiële groeiers voor de komende vijf jaar.