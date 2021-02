We gaan voor contracten die voldoende lang lopen.

Nadat hij in oktober kritiek had geuit op de Chinese financiële toezichthouder, verdween Jack Ma, de sterke man van Alibaba even van het toneel. Het is normaal dat de aandelenkoers dan even aarzelt. Als de oprichter en bezieler zich even niet laat zien, sputtert de geldmachine die Alibaba al jaren is. Nu Ma terug is, haalt de beurs opgelucht adem. Ook onze optieconstructies à la hausse van het najaar van 2020 lijken min of meer gered.De geschreven put maart 2021 met uitoefenprijs 280,00 dollar bracht 23,50 dollar op. Dat is ongeveer gelijk aan de huidige premie. De gekochte call april 2021 met uitoefenprijs 295,00 dollar heeft 17,30 dollar gekost en is nu maar 6,5 dollar waard. We wachten af met beide contracten.Alibaba klopte in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen. De omzet bedroeg bijna 34 miljard dollar (+37% op jaarbasis). De aangepaste winst per aandeel bedraagt 3,61 yuan, of 0,55 dollar. Alibaba werkt aan "een herstelplan", om alsnog goedkeuring te krijgen voor de beursgang van Ant.De langetermijnvooruitzichten blijven gunstig, maar er is kortetermijntwijfel over de impact van de Chinese overheid. Ma zou de toorn van president Xi Jinping over zich hebben afgeroepen. We gaan daarom voor contracten die voldoende lang lopen.Geschreven putSchrijf de put Alibaba oktober 2021 met uitoefenprijs 280,00 dollar @ 45,40 dollarVoor het schrijven van dit contract halen we de aantrekkelijke premie van 4540 dollar (100 x 45,4) binnen. Als de tegenpartij dat vraagt, zijn we wel verplicht de aandelen te kopen tegen 280 dollar. We betalen netto 234,60 dollar (280 - 45,40). Maar als de koers stijgt, zoals we verwachten, dan wachten we gewoon tot de premie verdampt.Gekochte callKoop call Alibaba november 2021 met uitoefenprijs 320,00 dollar @ 18,40 dollarDeze calloptie hebben we geselecteerd voor wie het risico aankan. Ze heeft een voldoende lange looptijd om te mikken op nieuwe recordkoersen. Op 320 dollar (hoogste koers ooit) ligt een stevige weerstand, maar als die het begeeft, is the sky the limit. Pas wel op: de contractgrootte bij opties op Alibaba bedraagt 100 eenheden. Voor de aankoop betalen we hier dus 1840 dollar per calloptie.