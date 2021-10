In september bleef het aantal nieuwe banen in Verenigde Staten fors onder de verwachtingen. Dat maakt een nakende afbouw van het stimulusprogramma van de Fed onwaarschijnlijk.

Het Amerikaanse banenrapport van september leverde niet de verhoopte 500.000 nieuwe banen op, maar slechts 194.000. Dat betekent dat voor de tweede maand op rij het aantal nieuw gecreëerde banen in de Verenigde Staten ver onder de verwachtingen blijft. In augustus waren er 235.000 nieuwe jobs, eveneens ver onder de verhoopte 733.000 nieuwe banen. De voorbije tweede maanden zijn er dus slechts ruim 400.000 banen bij gekomen, tegenover ruim 1,2 miljoen verwacht.Op basis van die cijfers is het niet meer zo vanzelfsprekend dat de Amerikaanse centrale bank, bij monde van voorzitter Jerome Powell, op de meeting van 3 november zal aankondigen dat ze van start zal gaan met de afbouw van het stimulusprogramma, de zogenoemde tapering. Nu wordt nog maandelijks voor 120 miljard dollar aan schuldpapier opgekocht.De daling van de werkloosheid tot 4,8 procent was wel beter dan de verwachte terugval tot 5,1 procent (5,2% vorige maand). De stijging van de uurlonen op jaarbasis met 4,6 procent lag perfect in lijn met de consensus van de analisten (+4,3% in augustus). De financiële markten focusten vooral op de zwakke jobcreatie en dus op de toegenomen onzekerheid over een nakende start van de tapering. De aandelenmarkten openden eerder vlak, de dollar verloor terrein ten opzichte van de euro en andere munten. De tienjarige Amerikaanse rente was ook eerder stabiel.De grote winnaar waren de edelmetalen. De goud- en zilvermijnaandelen konden hun herstel voortzetten. Daarom geven we vandaag geen verkooporders door. Het is zelfs mogelijk dat we volgende week, als de herstelbeweging word bevestigd, onze positie in edelmetalen weer wat opdrijven. De meeste kans maken de zilveraandelen (First Majestic Silver en/of Pan American Silver), omdat die heel fors onder de jaarpiek noteren.