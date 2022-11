De Amerikaanse Dividend Aristocrats doen het in 2022 door een combinatie van factoren uitstekend. Het gaat om de grote waarden uit de S&P500-index die al minstens een kwarteeuw jaarlijks het dividend optrekken.

In een vrij dramatisch beursjaar, waarin de Amerikaanse S&P500-index na ruim tien maanden op een fors verlies staat in de buurt van 20 procent en de Nasdaq zelfs op een verlies van zo'n 30 procent, presteren de Amerikaanse Dividend Aristocrats relatief uitstekend. Dat zijn de volgens beurswaarde grotere aandelen in de S&P500 die al minstens 25 jaar op rij het dividend verhogen.De Dividend Aristocrats Index van S&P telt 64 aandelen. IBM werd vorig jaar aan de lijst toegevoegd. Dit jaar waren er twee nieuwkomers: de verzekeraar Brown & Brown, die voor het 29ste jaar op rij het dividend verhoogde, en het consumentenaandeel Church & Dwight, dat 26 jaar op rij het dividend heeft verhoogd. De telecomreus AT&T en de bank People's United Financial zijn verdwenen uit de index.De 64 Aristocrats stonden eind oktober 2022 op een gemiddeld totaalrendement van -7,4 procent. De relatief uitstekende prestatie komt vooral op het conto van enkele zeer grote uitschieters, zoals Exxon Mobil en Chevron, die op historische topkoersen noteren.Dat de Dividend Aristocrats dit jaar zo goed overeind blijven, na ook al zo'n goed 2021 (+25,9%), heeft verschillende oorzaken. Er is de grote mate van voorspelbaarheid van het dividend, in tegenstelling tot beurskoersen die van jaar tot jaar grote schommelingen laten zien. Een Aristocrat verhoogt elk jaar het dividend, ook als het wat minder gaat, en dat geeft houvast in een zeer slecht beursjaar. De beurskoersen volgen uiteindelijk de ontwikkeling van het dividend.Veel Aristocrats behoren tot sectoren die door omstandigheden sterk overpresteren, waaronder olie en gas (Exxon is dit jaar met +86,5% de grote uitblinker), gezondheidszorg, verzekeringen, duurzame consumentengoederen, grondstoffen, nutsbedrijven en defensie. Daar komt bij dat de technologiesector, die dit jaar keihard onderuitgaat, met IBM, Roper Technologies en ADP, een zeer kleine weging heeft van 4,7 procent.De meeste snelle groeiers in tech, waaronder Meta, Alphabet en Amazon, keren nog altijd geen dividend uit. Waarschijnlijk wordt Microsoft, dat dit jaar het dividend voor het twintigste jaar op rij verhoogde, pas in 2028 het volgende techbedrijf dat aan de Aristocrats van S&P wordt toegevoegd.Van de 64 Aristocrats verhoogden in 2022 al 49 het dividend, met in de laatste week van oktober AbbVie (+5%), ExxonMobil (+3,4%) en interessant genoeg ook de zeer grote verliezers VF Corp (+2%) en West Pharmaceutical (+5,6%). Ook de 15 overige Aristocrats verhogen later dit jaar normaal gesproken het dividend.De gemiddelde dividendgroei in 2022 bedraagt tot dusver 6,6 procent, met de doe-het-zelfketen Lowe's (+31%) als grote positieve uitschieter en de apothekersketen Walgreens als meest zuinige dividendverhoger (+0,5% en daarmee 47 jaar op rij). De sterkste dividendhistorie is in handen van het industriële bedrijf Dover, dat het dividend voor het 67ste jaar op rij verhoogde, zij het met een minimale 1 procent.VF Corp heeft het hoogste dividendrendement (7,2%), wat het gevolg is van de koersdaling van 60 procent dit jaar. Gemiddeld geven de 64 Aristocrats 2,6 procent dividend.Op 4 oktober publiceerde S&P Dow Jones Indices (een onderdeel van de beursgenoteerde Dividend Aristocrat S&P Global, ticker SPGI) een nieuw dividendrapport voor de Amerikaanse markt. De gemiddelde dividendgroei in het derde kwartaal was 8,5 procent (17,7 miljard dollar) vergeleken met 2021. Alles wijst erop dat 2022 weer een recordjaar voor dividenden wordt, ondanks de zorgen over oplopende rentes, de inflatie en afnemende consumentenbestedingen. Ook voor het lopende vierde kwartaal verwacht S&P een nieuw dividendrecord. Over heel 2022 schat het rapport de dividendgroei op 10 procent ten opzichte van 2021. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.