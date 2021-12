De Amerikaanse economie presteert goed en beleggers houden rekening met een of meerdere renteverhogingen door de Fed in 2022.

Terugblik op 2021

De sterk stijgende inflatie is een van de opmerkelijkste economische feiten van 2021. Het stond vorig jaar al in de sterren geschreven dat het algemene prijspeil zou toenemen. Maar weinigen hadden verwacht dat de inflatie in de Verenigde Staten bijna 7 procent zou bedragen. De tienjaarsrente is in 2021 gestegen van 0,95 procent in het begin van het jaar naar 1,44 procent. De federal funds rate bleef staan op 0,00 tot 0,25 procent. De virusvarianten hebben een groei van ongeveer 6 procent op jaarbasis niet kunnen verhinderen. De dollar noteert dicht tegen de hoogste koers van het jaar: rond 0,89 euro voor een dollar. Voor 2022 verwachten we een groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) in de buurt van 4 procent. Want omikron, de nieuwe variant van het coronavirus, geeft weinig hoop dat de negatieve gevolgen van de pandemie op de economie al voorbij zijn. De erg hoge energieprijzen zullen wellicht nog maanden wegen op de bedrijfsactiviteiten. Het nijpende tekort aan arbeidskrachten drijft de loonkosten verder op. Dat, en problemen in de aanvoerketens, zullen zich uiten in stijgende prijzen en dus aanhoudend hoge inflatie. Pas na de zomer verwachten we de eerste signalen van een afnemende inflatie.De dollar staat stevig omdat de Amerikaanse economie goed presteert en beleggers rekening houden met een of meerdere renteverhogingen door de Fed in 2022. De dollar is van oudsher een veilige vluchtmunt in troebele tijden. We denken dat de donkere wolken in 2022 niet helemaal zullen verdwijnen. Bovendien zouden een of meerdere renteverhogingen de greenback verder moeten ondersteunen.