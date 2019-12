President Trump is geen voorstander van een duurdere dollar. Die zou de sterk verzwakte economie nog meer nadeel berokkenen.

Terugblik op 2019

De Amerikaanse economie bleef in 2019, ondanks onzekere tijden, robuust groeien. De industriële activiteit kwam wel sterk onder druk als gevolg van de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump voert tegen China. Gelukkig voor de Amerikaanse economie is de dienstensector veel belangrijker dan de industrie en daar was de terugval beperkter. ...