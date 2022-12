Het voordeel van zijn status als veilige haven in onzekere tijden zal voor de dollar wat afzwakken in 2023.

Terugblik op 2022

Na al een sterke stijging in 2021 zette de inflatie in 2022 haar opmars voort, tot liefst 7,75 procent. De rente op tien jaar steeg van 1,44 procent eind 2021 tot 3,64 procent nu. De federal funds rate steeg nog sterker, van 0,00 tot 0,25 procent begin 2022 tot 3,75 en 4 procent vandaag. Renteverhogingen moesten de inflatie intomen, voorlopig met weinig succes. De sterk gestegen rente heeft, zoals verwacht, een negatieve invloed uitgeoefend op de economie. De Amerikaanse dollar heeft de weg naar boven, die al in 2021 was ingezet, voortgezet. Het hoogste niveau op 0,96 dollar voor een euro hield echter niet stand. Amerikanen moeten weer meer dan 1 dollar betalen voor een euro. De inflatie blijft ook in 2023 een te duchten probleem. De aanhoudende rentestijgingen hebben al enig succes gehad, want midden 2022 gingen de consumptieprijzen nog 8,58 procent omhoog. Het was het hoogste niveau in veertig jaar. Vandaag is dat toch al ongeveer 1 procentpunt minder. De economie blijft sterker presteren dan verwacht. De krappe arbeidsmarkt wakkert de inflatie aan. De werknemers kunnen hogere looneisen stellen en de bedrijven moeten die extra kosten doorrekenen. Zeker in de eerste helft van 2023 verwachten we nog meer rentestijgingen, waardoor de economie voort zal vertragen. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar. De vastgoedmarkt vertraagt wegens de fors gestegen hypotheekrente.De dollar is een veilige haven in onzekere tijden, en dat heeft de munt vleugels gegeven in 2022. Samen met het renteverschil tegenover andere munten als de euro, de yen en de Zwitserse frank. Dat voordeel zien we in de loop van 2023 wel wat afvlakken.