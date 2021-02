Als de economie weer goed op dreef komt en de lagere kostenstructuur van Arcelor komt tot uiting in de cijfers, dan zal blijken dat het aandeel heel aantrekkelijk is gewaardeerd.

De koers van het aandeel ArcelorMittal presteerde de voorbije maanden erg sterk. Dat legde onze beproefde constructies bestaande uit een geschreven putoptie en een gekochte call geen windeieren. De geschreven put maart 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro bracht 267 euro (100 x 2,67) in het laatje. Vandaag is dat contract nog slechts 0,31 euro waard. We kregen het geld onmiddellijk binnen. Dat geld konden we houden als de aandelenkoers verder zou stijgen. Dat...

De koers van het aandeel ArcelorMittal presteerde de voorbije maanden erg sterk. Dat legde onze beproefde constructies bestaande uit een geschreven putoptie en een gekochte call geen windeieren. De geschreven put maart 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro bracht 267 euro (100 x 2,67) in het laatje. Vandaag is dat contract nog slechts 0,31 euro waard. We kregen het geld onmiddellijk binnen. Dat geld konden we houden als de aandelenkoers verder zou stijgen. Dat gebeurde ook. Als we de positie sluiten, maken we 236 euro (267-31) winst bruto per contract, zonder inleg.De gekochte call juni 2021 met uitoefenprijs 20,00 euro was een koopje tegen 0,80 euro. Het recht geldt nog tot 18 juni 2021 en we staan vandaag al in de buurt van die koers. De call is intussen zowat het dubbele waard. En het kan nog beter. We wachten rustig af met dat waardevolle contract, want de toekomst lacht de aandeelhouder van ArcelorMittal toe. Als de economie weer goed op dreef komt en de lagere kostenstructuur van Arcelor komt tot uiting in de cijfers, dan zal blijken dat het aandeel heel aantrekkelijk is gewaardeerd: 8,5 keer de verwachte winst van dit jaar. Daar hoort een verwacht dividendrendement van anderhalve procent bij.Koop de call ArcelorMittal september met uitoefenprijs 24,00 euro @ 1,16 euroWe zetten ons out of the money met dit contract. Dat betekent dat de call geen intrinsieke waarde heeft. We kopen het recht aandelen te kopen tegen 24 euro, die vandaag goedkoper kunnen worden aangekocht op de beurs. De koers van Arcelor zal dus nog flink moeten stijgen vooraleer dit contract in de winst zit. Maar we gaan ervan uit dat het mogelijk is. We leggen slechts 116 euro (100 x 1,16) op tafel. Bij een bovengemiddeld risico moet men de inleg beperken. Maar de winst kan ook een veelvoud van de inleg opleveren.Schrijf de put ArcelorMittal juni met uitoefenprijs 22,00 euro @ 4,15 euroWie het rustiger aan wil doen en minder risico wil nemen, kan gaan voor de geschreven put die meteen geld in het laatje brengt: 415 euro (100 x 4,15) per contract. Dat is heel wat. Als de aandelenkoers ongeveer 10 procent stijgt, zitten we al in de winst. Mocht het toch tegenzitten, dan moeten we misschien aandelen kopen tegen 22 euro min 4,15 euro, of 17,85 euro. Dat is een stuk lager dan de huidige beurskoers.