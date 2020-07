ASML staat aan de top van zijn segment. Toch gaan we met opties à la baisse op het aandeel.

Het lijkt contradictorisch, maar dat is het niet. ASML is ongetwijfeld een aandeel dat thuishoort in elke portefeuille, maar de koers is sinds de bodem van maart ongeveer verdubbeld (van 185 euro naar 350 euro). Dat lijkt van het goede te veel. Een afkoeling zou wenselijk zijn, zeker voor wie de aandelen wil kopen tegen aanzienlijk lagere prijzen.

...

Het lijkt contradictorisch, maar dat is het niet. ASML is ongetwijfeld een aandeel dat thuishoort in elke portefeuille, maar de koers is sinds de bodem van maart ongeveer verdubbeld (van 185 euro naar 350 euro). Dat lijkt van het goede te veel. Een afkoeling zou wenselijk zijn, zeker voor wie de aandelen wil kopen tegen aanzienlijk lagere prijzen.Het aandeel noteert tegen meer dan 45 keer de geschatte jaarwinst. De verhouding tussen de koers en de boekwaarde bedraagt meer dan 10. Dat kan tellen. ASML bezit een unieke positie in de halfgeleiderindustrie, maar de mogelijke impact van covid-19 op de toeleveranciers en eindmarkten zetten ons aan tot voorzichtigheid.Beleggers die de aandelen nu al in portefeuille hebben kunnen overwegen een call te schrijven. Calls schrijven is alleen verantwoord voor eigenaars van de onderliggende aandelen. Het risico is anders onbeperkt groot.Schrijf de call ASML oktober 2020 met uitoefenprijs 340,00 euro @ 20,20 euroDoor het schrijven dit contract heeft de koper van de call het recht aandelen ASML te kopen tegen 340 euro. Hij of zij moet voor het bekomen van dat recht 20,20 euro betalen. Er zal dus pas winst zijn als de koers van het aandeel ASML stijgt tot ten minste 360,20 euro (340+20,20). Op 350 euro ligt een hardnekkige weerstand. We gaan er dus van uit dat de aandelenkoers daar niet direct boven stijgt. Gebeurt dat toch, dan moeten we de aandelen leveren. We ontvangen in dat geval 6 procent meer dan de huidige verkoopprijs.Wie geen aandelen ASML bezit en toch à la baisse wil gaan, kan puts kopen. In dat geval is het maximale verlies gelijk aan de betaalde premie. Gezien het huidige haussesentiment vallen de putpremies goed mee.Koop de put ASML maart 2021 met uitoefenprijs 300,00 euro @ 16,75 euroDit contract vervalt pas op 19 maart 2021. We kopen dus voldoende tijd om te wachten op een dip van de aandelenkoers. Wanneer zich een daling inzet, wacht pas een eerste steun rond 267 euro. Als die het begeeft, kan het snel gaan tot 254 euro. Theoretisch is dit contract dan 46 euro waard. Maar het zal meer zijn. Hoeveel meer? Dat hangt af van wanneer de koers begint te zakken. Hoe vlugger dat gebeurt, des te meer tijdswaarde overblijft en des te duurder de optiepremie. Deze strategie biedt het voordeel dat we vooraf het grootst mogelijke verlies kennen: de inzet. Maar de mogelijke winst is onbeperkt groot.