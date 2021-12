De Australische overheidsschuld is erg laag en dat zal wellicht niet snel veranderen.

Terugblik op 2021

De Australische centrale bank probeert de driejaarsrente niet meer te plafonneren op 0,1 procent. "De beslissing om te stoppen met de rentedoelstelling weerspiegelt de verbetering van de economie en de vroeger dan verwachte vooruitgang naar de inflatiedoelstelling", zei gouverneur Philip Lowe in een mededeling. Ook de Australische centrale bank streeft naar gemiddeld 2 à 3 procent inflatie. De driejaarsrente was kort voor de beslissing van de centrale bank spectaculair gestegen van 0,1 procent tot boven 0,7 procent.Midden februari valt er een beslissing over het al dan niet afbouwen van het aankoopprogramma aan obligaties. Maar een eerste verhoging van de officiële kortetermijnrente zit er wellicht in 2022 niet in. De meeste waarnemers verwachten dat pas in 2024. De centrale bank laat weten dat ze niet gehaast is om de kortetermijnrente te verhogen. Australië is één van de landen die nog een AAA-rating heeft. De overheidsschuld is erg laag en dat zal wellicht niet snel veranderen.Hoewel de Australische centrale bank de langetermijnrente ongemoeid laat, is haar monetair beleid nog altijd soepel. De kortetermijnrente blijft op 0,1 procent en de obligatieaankopen worden voortgezet. Het is duidelijk dat de lange rente niet snel zal stijgen. Van die kant hoeft de Australische dollar niet direct steun te verwachten. De munt zit al tien jaar in een rustig aflopend paadje. Midden 2012 betaalden de Australiërs slechts 1,16 Australische dollar voor een euro. Vandaag is dat 35 procent meer of 1,56 Australische dollar voor een euro. Wellicht ligt de waarde van de Aussi de komende maanden ook rond dat niveau, tenzij er onverwachte zaken gebeuren met de rente.