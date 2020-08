We blijven geloven dat Barco een kanshebber is op een mooi herstel. We proberen het aandeel goedkoper op de kop te tikken met een geschreven putoptie.

Het was voor heel wat beleggers even schrikken toen ze de koers van hun Barco-aandelen onder ogen kregen. Om de liquiditeit te verhogen is het aandeel sinds 1 juli in zevenen gesplitst. Niet zelden geeft dat de koers een duwtje in de rug. Dat leek ook even bij Barco te gebeuren, maar het effect was van korte duur. Covid-19 hakt er ook bij dit favoriete aandeel van veel Vlamingen hard in. De Entertainment-afdeling, die projectoren en schermen voor bioscopen en grote evenementen maakt en meer dan 40 procent van de omzet in het laatje brengt, kreeg zware klappen. En het einde van de ellende lijkt nog niet in zicht.De Enterprise-afdeling levert normaal 30 procent van de omzet en 50 procent van de winst. Ook daar gingen de cijfers met een derde achteruit. Van Clickshare, de presentatietool voor vergaderzalen, wordt nog veel verwacht. De verkoop viel wat stil, maar wellicht zullen veel vergaderingen online blijven plaatsvinden, ook na corona. Zowel bij Entertainment als Enterprise blijft de onzekerheid groot. We verwachten niet dat dat op korte termijn verandert. Gelukkig zag de afdeling Healthcare de orders met 12 procent groeien.Vanaf een top rond 35 euro (na de splitsing) ging het begin februari al mis. Maar dat de koers zou halveren, en zelfs nog dieper zou zakken, hadden we niet verwacht. Het kleine herstel dat in april inzette, kreeg geen vervolg. Integendeel: de koers nestelt zich weer rond het dieptepunt op 16 euro. Daarmee is een groot deel van de overwaardering verdwenen, maar met een koers-winstverhouding van meer dan 26 mogen we het aandeel nog altijd niet goedkoop noemen.Maar Barco blijft beschikken over een sterke marktpositie in verschillende bedrijfssegmenten en het heeft in goede tijden een financiële buffer aangelegd. We blijven geloven dat het aandeel een kanshebber is op een mooi herstel. We kopen het nog niet, maar proberen het wel goedkoper op de kop te tikken met een geschreven putoptie.Schrijf de put maart 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro @ 2,47 euroVoor het schrijven van dit contract ontvangen we een mooie premie van 2,47 euro. Als de koersstijging zich vroeger op gang trekt dan we verwachten, zal de koper van het contract niet overgaan tot uitoefening. We verkrijgen dan de aandelen niet en stellen ons tevreden met de ontvangen premie. Maar als de koers verder slabakt en misschien nog wat zakt, kunnen we worden aangewezen. We betalen dan 18 euro per aandeel, maar omdat we de premie hebben ontvangen, kost een aandeel ons uiteindelijk slechts 15,53 euro (18 - 2,47). Dat is 6,5 procent minder dan de huidige beurskoers. Rond 15 euro wacht een technische steun, waar een neerwaartse beweging kan stilvallen.