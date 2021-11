Water is een beleggingsthema dat zich bij uitstek leent om te bespelen via ETF's of trackers. Zo kan een goede spreiding worden gegarandeerd.

iShares Global Water ETF

ISIN-code: IE00B1TXK627

ISIN-code: IE00B1TXK627Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,65%Tickersymbool (Euronext): IQQQ GYDeze tracker van de uitgever Blackrock noteert op verschillende beurzen in verschillende valuta. We hebben het over de variant op de Duitse Xetra-beurs die in euro noteert met het tickersymbool IQQQ. Met meer dan 2,6 miljard dollar onder beheer is het een van de grootste water-ETF's. De onderliggende waarde is de S&P Global Water Index. Die bevat de grootste vijftig bedrijven in de watersector. Het gaat om industriële bedrijven, nutsbedrijven, toeleveranciers en gespecialiseerde IT-bedrijven. De Verenigde Staten zijn sterk overwogen in de index met een aandeel van 53 procent. Daarna volgen Europa (21%) en het Verenigd Koninkrijk (15%). IQQQ is een fysieke tracker en de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,65 procent.ISIN-code:FR0010527275Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,6%Tickersymbool (Euronext): WAT FPDeze tracker van het Franse Lyxor Asset Management noteert op Euronext Parijs in euro met het tickersymbool WAT. Er zijn nog noteringen in dollar, Brits pond en Zwitserse frank. WAT heeft ruim 1,3 miljard dollar onder beheer. Tot eind vorige maand schaduwde de tracker de World Water Index. Dat is nu de MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Index. Die telt 41 bedrijven uit de waterindustrie die aan verschillende ESG-criteria moeten voldoen. Ook bij WAT is de dollar overwogen (55%), gevolgd door de euro (13%) en het pond (10%). WAT is een fysieke tracker en de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,6 procent een fractie lager dan bij IQQQ.Een goedkoper maar minder liquide alternatief is de L&G Clean Water ETF van de uitgever LG Investment Managers. Die noteert met het tickersymbool XMLC en de ISIN-code IE00BK5BC891 op de Duitse Xetra. De onderliggende index is de Solactive Clean Water Index. De beheerkosten bedragen 0,49 procent en de dividenden worden gekapitaliseerd.