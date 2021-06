Er bestaan trackers die de koersen van cryptomunten schaduwen.

Hoewel beleggingsproducten afgeleid van cryptovaluta in België niet gecommercialiseerd mogen worden, maken verschillende Belgische brokers de handel in crypto-ETF's mogelijk.De toezichthouder verstaat onder 'commercialiseren' elke activiteit die de aandacht op die producten vestigt. Advertenties of commerciële acties rond crypto-ETF's zijn dus uit den boze. Klanten toegang verlenen tot beurzen waarop die ETF's worden verhandeld, kan wel. Alleen moeten beleggers er zelf de weg naartoe vinden. Sommige brokers leggen hun klanten ook een bijkomende kennis- en ervaringstekst voor. De cryptomarkt evolueert snel, zodat het niet mogelijk is een volledig overzicht van alle gerelateerde ETF's te geven. We geven toch enkele populaire producten mee, met het voorbehoud dat ze niet noodzakelijk bij uw broker te verkrijgen zijn.Van Eck Global Bitcoin ETNDie tracker van het bekende Amerikaanse Van Eck Global schaduwt de bitcoinkoers en noteert op de Duitse beurs Xetra in euro met ticker VBTC en ISIN-code DE000A28M8D0. De tracker heeft 126 miljoen dollar onder beheer.GrayscaleHet Amerikaanse Grayscale is een van de grootste aanbieders van cryptotrackers. Het aanbod bestaat uit de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), de Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG), de Grayscale Ethereum Trust (ETHE) en de Grayscale Litecoin Trust (LTCN). GrayScale Digital Large Cap (GDLC) is een korf met daarin de grootste vijf cryptovaluta.Bitcoin Tracker OneDe Bitcoin Tracker One (BITCOINXB) noteert op de beurs van Stockholm in euro met tickersymbool SE0007525332. De tracker schaduwt, net als de Grayscale Bitcoin Trust, de koers van de bitcoin, maar om de liquiditeit te bevorderen, is de waarde ervan lager dan die koers.AandelenOok met beursgenoteerde bedrijven kun je indirect in cryptomunten investeren. Een van de bekendste is MicroStrategy, dat op Nasdaq noteert met tickersymbool MSTR. MicroStrategy was tot vorige zomer een klassiek softwarebedrijf, maar zijn CEO besloot een groot deel van de financiële reserves in bitcoin om te zetten. Tussen augustus en februari vertienvoudigde de koers. De winsten uit de bitcoinpositie overstegen ruimschoots die van de reguliere bedrijfsactiviteit. De voorbije weken is het aandeel samen met de koers van bitcoin gedaald.