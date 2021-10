In het kader van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden tegen 2050 netto geen koolstofdioxide (CO2) meer uit te stoten. Ze zette daarvoor een systeem van emissierechten op. Dat omvat onder meer een handelsplatform, het European Union Emissions Trading Scheme of EU ETS. Het is het grootste in zijn soort. Vorig jaar was het goed voor 88 procent van de globale handel in uitstootrechten.

In het kader van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden tegen 2050 netto geen koolstofdioxide (CO2) meer uit te stoten. Ze zette daarvoor een systeem van emissierechten op. Dat omvat onder meer een handelsplatform, het European Union Emissions Trading Scheme of EU ETS. Het is het grootste in zijn soort. Vorig jaar was het goed voor 88 procent van de globale handel in uitstootrechten. Fossiele brandstoffen zullen nog een hele tijd de Europese economie draaiende moeten houden. Maar het systeem verplicht bedrijven alternatieven te zoeken, en zo de uitstoot te verlagen. Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan hun quota toelaten, moeten emissierechten kopen om dat surplus te compenseren. Elk jaar worden minder nieuwe rechten ter beschikking gesteld, waardoor de rechten die al in omloop zijn, duurder worden.De handel in emissierechten is niet nieuw, maar voor private investeerders was het niet vanzelfsprekend om er geld aan te verdienen. De eerste versie van het ETS kampte met kinderziektes. Er waren ook te veel emissierechten in omloop, wat de prijs drukte. Die pijnpunten zijn in het nieuwe ETS grotendeels aangepakt. De prijs van emissierechten kan ook dalen, wanneer de vergroening sneller verloopt dan verwacht en er een overaanbod komt. Maar daar ziet het op korte termijn niet naar uit. Ook een economische terugval, waardoor er minder CO2-uitstoot is, kan tijdelijk tot goedkopere uitstootrechten leiden.De uitgever WisdomTree lanceerde eind augustus de WisdomTree Carbon ETC. Die schaduwt de prestatie van de Solactive Carbon Emissions Allowances Rolling Futures-index. Het gaat om het decembertermijncontract, dat het meest liquide is. Het is een synthetische tracker, waarbij met een of meerdere financiële tegenpartijen een swap-overeenkomst wordt aangegaan, om de prestatie van de onderliggende index te repliceren.De tracker noteert op verschillende beurzen, maar voor Belgische beleggers is de notering in euro op de Duitse Xetra het interessantst. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,35 procent.