Bedrijven die actief zijn in de vrijetijdssector kenden hele sterke jaren tussen 2015 en 2017, maar het voorbije jaar vielen de koersen fors terug.

Compagnie des Alpes wist de schade nog te beperken, maar voor Pierre & Vacances en Parques Reunidos was de daling aanzienlijk. Het Spaanse concern milderde de schade fors door een overnamebod. De enige in de sector die het wel goed deed, het Belgische Studio 100 - waarbij ook de Belgische aandeelhouder GBL is betrokken - noteert niet op de beurs.

