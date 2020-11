Veel bedrijven in batterijtechnologie zijn genoteerd Azië, waar een directe investering niet altijd mogelijk is. Het kan wel via een omweg door te beleggen in trackers die zich op deze niche richten.

ISIN-code : IE00BKLF1R75Beurs : XetraJaarlijkse beheersvergoeding : 0,4%Tickersymbool : W1TADeze tracker van uitgever WisdomTree noteert op verschillende Europese beurzen in verschillende valuta. We kiezen voor de variant op de Duitse Xetra omdat die in euro noteert en ook voldoende liquide is voor private investeerders. De tracker is nog maar acht maanden op de markt, maar heeft toch al ruim 26 miljoen dollar onder beheer. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,4 procent.Top 5 WisdomTree Battery Solutions index (op 28 oktober)1. Plug Power Inc. 7,6%2. CATL 7,4%3. SolarEdge Techn. 6,9%4. Jiangxi Guanfeng 4,6%5. EcoPro BP 4,2%Er is ook een plaatsje voor een Belgisch bedrijf: Umicore heeft een aandeel van bijna 3 procent in de index. Het Amerikaanse Plug Power heeft het hoogste gewicht. Dit bedrijf produceert waterstofbrandstofcellen die als energiedrager dienen voor verschillende toepassingen. Het Chinese CATL een van de grootste producenten ter wereld van lithium-ionbatterijen en levert aan verschillende westerse constructeurs van elektrische voertuigen. Het Amerikaans-Israëlische SolarEdge is gespecialiseerd in oplossingen voor zonne-energie en produceert onder andere omvormers. ISIN-code : IE00BF0M2Z96Beurs : Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding : 0,49%Tickersymbool : BATTL&G of voluit Legal&General is een bij ons vrij onbekende ETF-uitgever, maar maakt wel deel uit van de grote LGIM-groep. De Battery Value Chain ETF noteert op verschillende Europese beurzen (o.a. Euronext Amsterdam). De ETF is net als het product van WisdomTree een fysieke tracker en de beheersvergoeding ligt net iets hoger. De onderliggende waarde is de Solactive Battery Value Chain-index. In tegenstelling tot de WisdomTree Battery Solutions telt de index van Solactive ook een aantal mijnbouwers die batterijmaterialen produceren.Solactive Battery Value Chain index (op 28 oktober)1. BYD Co 6,6%2. Tesla 5,7%3. SolarEdge Techn. 5,2%4. Pilbara Minerals 4,8%5. Galaxy Resources 4,3%Het Chinese Byd is net als Tesla een producent van elektrische voertuigen die indirect ook op de batterijmarkt actief is. Pilbara en Galaxy zijn Australische producenten van lithium.