Beleggerscompetitie: speel mee en win 10.000 euro

Van maandag 18 februari tot vrijdag 26 april 2019 loopt de 21ste editie van de Beleggerscompetitie, het jaarlijkse event ingericht door Trends en Keytrade Bank. Gedurende tien weken kan iedere belegger die ten minste 18 jaar oud is en gedomicilieerd is in België zijn beleggingscapaciteiten uittesten, zonder het risico een financiële kater te lopen. De eindwinnaar sleept de hoofdprijs, een beleggingsportefeuille ter waarde van 10.000 euro, in de wacht. De Beleggerscompetitie wordt in realtime gespeeld met realtimekoersen. Dat maakt het spel nog realistischer.

