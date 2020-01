Een van de weinige zekerheden op de financiële markten is dat bij militair geweld in het Midden-Oosten de olieprijs de hoogte inschiet.

Dat was niet anders toen het Amerikaans-Iraanse conflict op scherp werd gesteld door de moord op generaal Qassem Soleimani. Een van de weinige zekerheden op de financiële markten is dat bij militair geweld in het Midden-Oosten de olieprijs de hoogte inschiet. Dat was niet anders toen het Amerikaans-Iraanse conflict op scherp werd gesteld door de moord op generaal Qassem Soleimani. De prijs van een vat Brent Noordzeeolie ging voorbij de grens van 70 dollar terwijl West Texas Intermediate met 65 dollar...

Dat was niet anders toen het Amerikaans-Iraanse conflict op scherp werd gesteld door de moord op generaal Qassem Soleimani. Een van de weinige zekerheden op de financiële markten is dat bij militair geweld in het Midden-Oosten de olieprijs de hoogte inschiet. Dat was niet anders toen het Amerikaans-Iraanse conflict op scherp werd gesteld door de moord op generaal Qassem Soleimani. De prijs van een vat Brent Noordzeeolie ging voorbij de grens van 70 dollar terwijl West Texas Intermediate met 65 dollar het hoogste niveau sinds april vorig jaar bereikte. Een kleine vier maanden geleden deed zich eenzelfde scenario voor na de aanval op de Abqaiq-verwerkingsinstallatie in Saudi-Arabië.De markten verrekenen automatisch een 'angstpremie' in de olieprijs in anticipatie op een verstoring van het aanbod. Wanneer blijkt dat die er niet komt, vloeit de premie geleidelijk weer uit de olieprijs. Of dat scenario zich nu herhaalt, zal afhangen van eventuele reacties van Iran en tegenreacties van de Verenigde Staten. De OPEC-leden rond de Perzische Golf produceren 15 miljoen vaten ruwe olie per dag. Een aanzienlijk deel dat voor de uitvoer is bestemd, passeert langs de Straat van Hormuz die Iran kan afsluiten. Na enkele dagen waren Brent en WTI opnieuw tot respectievelijk 65 en 60 dollar gedaald.Olie werd sinds november flink duurder door een ontspanning in de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China en een hoger dan verwachte bijkomende vrijwillige productiebeperking door de OPEC-leden en Rusland. De rally verloor de voorbije weken momentum, maar werd nu 'gered' door een nieuwe dreigende escalatie van geweld. Toch lijkt het opwaartse potentieel beperkt. Er is ruim voldoende productiecapaciteit en van fysieke tekorten is geen sprake. Dat uit zich ook in de prijsvorming van de termijncontracten met een backwardation prijsstructuur waarbij futures met een latere afloopdatum goedkoper zijn. Als de prijs van een vat ruwe olie weer richting 70-75 dollar evolueert, dan liggen er voor beleggers kansen om short te gaan. De voorwaarde is natuurlijk dat het geweld niet verder escaleert en de productiecapaciteit in de regio gedurende een langere periode zou hypothekeren. Alle grote aanbieders van hefboomproducten (BNP Paribas, GS Markets, Commerzbank) hebben meerdere turbo's short op olie in het gamma, wat lage spreads garandeert. De WisdomTree WTI Crude Oil Daily short ETF is een inverse tracker zonder hefboom. Die noteert op de Duitse Xetra met als tickersymbool 9GA7 en ISIN-code DE000A0V9XY2.