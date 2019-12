Door de band tussen de Australische en de Chinese economie, en de voorzichtige Australische centrale bank zien we niet veel stijgingspotentieel voor de Australische dollar.

Terugblik op 2019

De Australische economie groeit al 28 jaar ononderbroken. Dat is een wereldrecord. In 2019 zal ze met nog eens circa 3 procent toegenomen zijn. Er was verwacht dat de officiële rentetarieven zouden stijgen, maar de Reserve Bank of Australia (RBA) heeft de rente niet verhoogd maar verlaagd. Ze bedraagt momenteel 0,75 procent, h...