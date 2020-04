Na het eerste verliesjaar in vijftien jaar verwacht Sipef dit jaar weer winst. De uitbreidingen gaan gestaag door, maar kunnen vertraging oplopen in functie van de evolutie van de schuldpositie.

Na een ontgoochelend jaar 2019 knoopte de Antwerpse plantagegroep Sipef in het eerste kwartaal weer aan met productiegroei. De productie klom tegenover het eerste kwartaal van 2019 met 6,57 procent, van 73.692 ton naar 78.533 ton. Sipef komt daarmee weer op het niveau van 2018 (78.185 ton), maar blijft nog 2,9 procent onder dat van het eerste kwartaal van 2017 (80.881 ton). Opvallend is het belangrijke verschil tussen de groei van de palmolieproductie uit de eigen palmvruchten (+1,5% tot 63.142 ton) en de groei afkomstig van ingekochte palmvruchten (+34% tot 15.391 ton). De belangrijkste reden is dat in Papoea-Nieuw-Guinea nog 20 procent van de 13.687 hectare eigen plantages herstellende is van de bladschade door de driedubbele vulkaanuitbarsting van vorige zomer. Ondanks veel betere weersomstandigheden dan vorig jaar daalde de kwartaalproductie er daarom met 6,73 procent tot 15.809 ton. De productie van palmvruchten zakte zelfs met 12,44 procent, maar het extractiepercentage (de hoeveelheid olie die 1 ton vruchten opbrengt) herstelde van 22,2 naar 23,7 procent. De plantages van omliggende boeren leden minder schade en produceerden 23,17 procent meer vruchten (59.419 ton), wat resulteerde in 32,19 procent meer palmolie (14.032 ton). In Indonesië nam de productie van eigen vruchten met 4,5 procent toe tot 214.066 ton. In Noord-Sumatra was het uitzonderlijk droog, waardoor de productie in Tolan Tiga met 0,52 procent terugviel tot 68.301 ton. In de jongere plantages van UMW en TUM was er zelfs een daling met 8,8 procent tot 44.038 ton. In Bengkulu waren de weersomstandigheden wel gunstig en steeg de vruchtenproductie met 14 procent tot 85.147 ton. Op de nieuwe plantages van Musi Rawas in Zuid-Sumutra zorgde een combinatie van de toenemende maturiteit en voldoende neerslag voor een toename van de vruchtenproductie met 26 procent tot 16.580 ton. De totale palmvruchtenproductie steeg in Indonesië met 5,1 procent tot 219.982 ton. De palmolieproductie steeg dankzij hogere extractiepercentages met 5,6 procent tot 48.692 ton. De productieverwachtingen voor het tweede kwartaal zijn gematigd positief. In de tweede jaarhelft is de vergelijkingsbasis gemakkelijk door de vulkaanuitbarstingen vorig jaar, maar de vooropgestelde productieverwachting voor 2020 van 350.000 ton (+10% tegenover 2019) is nog onzeker. Na een goede jaarstart nam de palmolieprijs sinds het uitbarsten van de coronapandemie en de enorme daling van de olieprijs (die resulteert in minder vraag naar biodiesel) een duik van afgerond 830 dollar per ton naar 610 dollar per ton. Gelukkig verkocht Sipef al 41 procent van de verwachte jaarproductie tegen gemiddeld 718 dollar per ton. Op hetzelfde moment vorig jaar was 37 procent verkocht tegen 586 dollar per ton. De vooruitzichten op korte termijn blijven hoogst onzeker, maar de fundamenten op de middellange en de lange termijn blijven onverminderd positief. De hoofdaandeelhouder, Ackermans & van Haaren, greep voor de tweede keer in minder dan twaalf maanden de marktturbulenties aan om zijn positie in Sipef te vergroten: met 1,77 procent vorige zomer tot een belang van 32,33 procent en medio april met 2,35 procent tot 34,68 procent. Na het eerste verliesjaar in vijftien jaar in 2019 (8 miljoen dollar) verwacht Sipef dit jaar weer winst. De uitbreidingen gaan gestaag door, maar kunnen vertraging oplopen in functie van de evolutie van de schuldpositie. ConclusieWe namen onlangs afscheid van Sipef in de voorbeeldportefeuille, een gevolg van de beperkte terugval van het aandeel in het licht van de fors gezakte palmolieprijs die het uitbreidingstempo dreigt te vertragen. We blijven het langetermijnbeleggingsverhaal van palmolie genegen, maar voorlopig is het aandeel te behouden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 44,20 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 467,6 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 59Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: -