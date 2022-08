De kans is reëel dat de sfeer op de beurzen wat zal afkoelen.

De beurzen hebben het de voorbije weken veel beter gedaan dan verwacht. Er was wel degelijk een zomerhausse, zoals we hadden aangegeven. Maar de kans is reëel dat de sfeer op de beurzen wat zal afkoelen. Het Amerikaanse banenrapport laat weinig tot geen ruimte voor de Fed, de Amerikaanse centrale bank, om het ritme van de renteverhogingen af te bouwen.De beurzen verwachten nog renteverhogingen. Het gevaar schuilt in een veel hevigere rentestijging dan verwacht. De Fed heeft de beleidsrente dit jaar al een paar keer verhoogd met een forse 75 basispunten. Het doel is de inflatie terug te dringen richting 2 procent. Met 8,52 procent zijn we daar nog ver van verwijderd. Fed-voorzitter Jerome Powell vreest dat een recessie in de komende maanden onvermijdelijk is. Nog een renteverhoging van 75 basispunten is niet uitgesloten.Indexopties kunnen beleggers goed beschermen tegen koersverlies mochten de beurzen de komende maanden negatief reageren. We gaan à la baisse met geschreven callopties zodat de strategie geen begininvestering vergt.Schrijf de Euro Stoxx 50 call december 2022 met uitoefenprijs 3.700 @ 235 euroDe Euro Stoxx 50 is een index met 50 Europese aandelen, waaronder AB InBev, ING, LVMH en Philips. De contractgrootte van de opties bedraagt 10. Valt de index terug en sluit hij tegen 16 december onder 3.700, dan is de premie van 235 euro verworven. De waarde van uw aandelen zal dan gezakt zijn, maar de winst op dit contract maakt het verlies geheel of gedeeltelijk goed. Stijgt de index, dan wordt de afrekening gemaakt in uw nadeel, maar dan zijn uw aandelen in waarde gestegen.Om Amerikaanse technologieaandelen te verzekeren tegen koersdalingen kunt u opties gebruiken op de Nasdaq 100. De contracteenheid is daar 100. Een aankoop van putopties zal een zware investering vergen. Daarom verkiezen we geschreven posities.Schrijf de AEX call december 2022 met uitoefenprijs 730 @ 30,12 euroBij deze index is de contractgrootte 100. Als de Nederlandse AEX-index hapert rond het huidige niveau of terugvalt, dan is de premie van 3.012 euro (30,12 x 100) binnen. Ze dekt het verlies op uw aandelen geheel of tenminste gedeeltelijk.De weerstand bevindt zich rond 740. Als die het begeeft en de index gaat hoger, dan bedraagt het hoogst mogelijke verlies het verschil van de AEX op 16 december en de uitoefenprijs (730) vermenigvuldigd met 100. De ontvangen premie van 3.012 euro mag u houden. De waardestijging van uw aandelen is mooi meegenomen.