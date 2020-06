Bescherm uw portefeuille tegen een mogelijk woelige beurszomer

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Na het indrukwekkende herstel op de aandelenmarkten in het tweede kwartaal zijn verschillende scenario's mogelijk waarbij de beurzen het in de zomermaanden wat kalmer aan doen. Alle winsten van tafel halen is niet nodig, want er bestaan beschermingstrategieën, zoals inverse trackers.

Vooraf is het belangrijk te wijzen op de kenmerken en risico's van inverse trackers. Die zijn ontwikkeld om op dagbasis de inverse prestatie van de onderliggende index te bekomen. Indien de index bijvoorbeeld met 1,5 procent daalt, dan stijgt de inverse tracker met hetzelfde percentage. Inverse trackers zijn per definitie van het synthetische type, wat betekent dat er swap-overeenkomsten met financiële tegenpartijen worden gebruikt. Alle aandelen uit... Vooraf is het belangrijk te wijzen op de kenmerken en risico's van inverse trackers. Die zijn ontwikkeld om op dagbasis de inverse prestatie van de onderliggende index te bekomen. Indien de index bijvoorbeeld met 1,5 procent daalt, dan stijgt de inverse tracker met hetzelfde percentage. Inverse trackers zijn per definitie van het synthetische type, wat betekent dat er swap-overeenkomsten met financiële tegenpartijen worden gebruikt. Alle aandelen uit een index op dagbasis individueel shorten is namelijk niet mogelijk, wegens de hoge transactiekosten.De inverse correlatie op dagbasis belet niet dat over een langere periode grote afwijkingen kunnen optreden. Inverse trackers dienen voor het afdekken van een portefeuille voor een beperkte periode, ze zijn ongeschikt als langetermijnbelegging.Deze tracker van de uitgever Lyxor ETF noteert op Euronext Parijs en schaduwt de evolutie van de Euro Stoxx 50 Short Return-index, die vijftig componenten telt. De tegenpartij van de swaps is Société Générale, het moederbedrijf van de uitgever Lyxor ETF. BSX heeft op dit moment 212 miljoen euro onder beheer.Deze tracker wordt uitgegeven door DWS Deutsche Asset Management en noteert op de Duitse Xetra-beurs. XSSX doet hetzelfde als BSX, want de onderliggende index is identiek, net als de beheerskosten. Met 338,1 miljoen euro onder beheer is deze tracker wel een maatje groter. Dat geldt ook voor de liquiditeit, die met gemiddeld 150.000 dagelijks verhandelde deelbewijzen voor XSSX hoger ligt dan de 130.000 van BSX.Ook deze tracker van de uitgever DWS Deutsche Asset Management noteert op Xetra, waar dagelijks gemiddeld 120.000 stuks worden verhandeld. De inverse ETF werd ontworpen om short te gaan op de Amerikaanse S&P500-index. JP Morgan treedt op als financiële tegenpartij van de swaps. De jaarlijkse beheerskosten liggen met 0,5 procent een fractie hoger dan bij de producten op de EuroStoxx50. DXS3 heeft 365,3 miljoen euro onder beheer.

