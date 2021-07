Met een rendement van 28 procent voor de S&P GSCI-index, die termijncontracten op 24 grondstoffen bevat, kan deze beleggingscategorie op de beste eerste jaarhelft sinds 2009 terugblikken.

De uitblinker in de eerste jaarhelft was energie, met naast ruwe olie ook ethanol en loodvrije benzine in de top vijf van best presterende grondstoffen. Ook aardgas deed het prima (+37,5%) en valt daarmee maar net buiten de top vijf. In de post-coronaperiode is de vraag naar energie samen met de economische groei weer fors toegenomen. In de Verenigde Staten zijn de olievoorraden teruggevallen naar het niveau van voor de coronapandemie begin 2020. Tegelijk is er nu meer dan ooit discipline aan de aanbodzijde waarbij de leden van de OPEC+ het aanbod maar mondjesmaat verhogen om de prijzen hoog te houden. Hoewel er op korte termijn nog rek zit op de energieprijzen, moeten investeerders beseffen dat de huidige schaarste voor een stuk wel kunstmatig is.Bij de (edel)metalen was het beeld gemengd. De koperprijs klom in mei naar het hoogste niveau sinds 2011 door een combinatie van een aantrekkende vraag, operationele problemen en sociale onrust die het aanbod verstoorden. Tijdens de laatste weken van het kwartaal viel de koperprijs terug, maar toch bleef er over de eerste zes maanden van 2021 nog een rendement van 21,8 procent over. Drie van de vier edelmetalen sloten de eerste jaarhelft af met een negatief rendement. Enkel palladium kon een positieve rendement van 13,6 procent voorleggen. Het jaar werd nochtans goed ingezet, maar daarna volgde een terugval en een dubbele bodem in maart. Een prijsherstel bracht de meeste edelmetalen half juni weer bijna op het niveau van het jaarbegin, maar toen volgde een nieuwe uitverkoop na de Fed-meeting. De reële rente (nominale rente min inflatie) is nog altijd ruim negatief. Dat is een gunstige marktsituatie voor de edelmetalen die de topkandidaat zijn voor een prijsherstel in de tweede jaarhelft.De granenprijzen stegen in mei naar het hoogste peil in acht jaar door een aantrekkende vraag en tegenvallende oogstprognoses. Daarna volgde een terugval, maar zowel tarwe (+7,4%), maïs (+38,7%) als soja (+26,7%) houden na zes maanden een positief rendement over. Nog bij de landbouwgrondstoffen deden ook suiker (+29,3%) en koffie (+22,3%) het goed.