De Zweedse kroon zakt al tien jaar, terwijl de economie het meer dan voorbeeldig doet.

Terugblik op 2021

De Zweedse kroon heeft de verwachtingen niet helemaal kunnen waarmaken. Het was een ondergewaardeerde munt in 2021. Net zoals bij de Noorse kroon zakt de waarde van de Zweedse kroon al tien jaar, terwijl de economie het meer dan voorbeeldig doet. De inflatie is wel dubbel zo hoog als in juli, maar met 2,8 procent lijkt de situatie nog altijd onder controle. Volgens het IMF is de Zweedse staatsschuld in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) sinds 1995 gedaald. De drie toonaangevende kredietbureaus geven de staatsobligaties daarom de hoogste kredietwaardigheid. In de IMD World Competitiveness Ranking 2021 - waarin 64 economieën worden gerangschikt - staat Zweden tweede, na Zwitserland.De pandemie heeft de Zweedse economie minder lang dan elders in een wurggreep gehouden. Maar de problemen die zich voordoen in de buurlanden, zoals knelpunten in de toelevering en een tekort aan arbeidskrachten, treffen ook Zweden. Om de inflatie binnen de perken te houden, zal de centrale bank de officiële rentevoet wellicht rond 0 procent houden. Een significante renteverhoging wordt niet verwacht voor midden 2024. Het opkoopprogramma van obligaties zal in de loop van 2022 stilaan opdrogen.De onderwaardering van de Zweedse kroon heeft de munt nauwelijks geholpen. Tegenover de euro zakte de Zweedse kroon in 2021 zelfs meer dan 1 procent. Daardoor lijkt de munt nu eerder correct gewaardeerd. Vanuit beleggersstandpunt is dat een weinig hoopgevende situatie. Met een rendement van 0,087 procent, brengen obligaties in Zweedse kroon op tien jaar verwaarloosbaar meer op dan euro-obligaties. De winst zal dus moeten komen van een waardestijging van de Zweedse kroon, maar er zijn weinig experts die daarin geloven.