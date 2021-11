Er komt meer dan waarschijnlijk na zowat een kwarteeuw een einde aan de beurscarrière van Resilux, de Oost-Vlaamse producent van pet-voorvormen en -flessen met circa 8 procent marktaandeel in Europa. In het kader van de vergroening van de economie had Resilux met de recyclage van pet een nieuwe groeimarkt gevonden, nadat het in het najaar 2017 tegen gunstige voorwaarden het Zwitserse Signode Industrial Group, bekend als Poly Recycling, had overgenomen. Een vooruitziende zet, want vandaag woedt een ware Battle for the Bottle, een strijd om flessenafval. Pet is de beste kunststof om te ...

Er komt meer dan waarschijnlijk na zowat een kwarteeuw een einde aan de beurscarrière van Resilux, de Oost-Vlaamse producent van pet-voorvormen en -flessen met circa 8 procent marktaandeel in Europa. In het kader van de vergroening van de economie had Resilux met de recyclage van pet een nieuwe groeimarkt gevonden, nadat het in het najaar 2017 tegen gunstige voorwaarden het Zwitserse Signode Industrial Group, bekend als Poly Recycling, had overgenomen. Een vooruitziende zet, want vandaag woedt een ware Battle for the Bottle, een strijd om flessenafval. Pet is de beste kunststof om te recycleren. Dat aantrekkelijke investeringsverhaal is de West-Vlaming Patrick Vanhalst niet ontgaan. Met zijn vennootschap Quvalanceert hij een vriendschappelijkbod van 471 miljoen euro, of 235 euro per aandeel. Dat is een premie van 39 procent op de laatste beurskoers voor de aankondiging. Met 9 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom ligt het bod perfect in lijn met de waarderingen bij de weinige voorgaande transacties in de sector. Resilux noteerde steeds met een behoorlijke korting (7 à 7,5 keer ev/ebitda), wegens het controlebelang van de familie De Cuyper (57%) en de daaraan gekoppelde beperkte liquiditeit van het aandeel, waardoor er geen of weinig internationale belangstelling was. Al in 2017 deed de durfkapitalist Bain Capital een voorwaardelijk bod van 195 euro per aandeel op Resilux, maar de overname ging uiteindelijk niet door. Eerder dit jaar maakte Resilux een recordbedrijfskasstroom (ebitda) van 28,3 miljoen euro bekend, 10,4 procent meer dan de 25,6 miljoen euro van de eerste helft van 2020. Dat was te danken aan de toegenomen vraag naar recyclagemateriaal in het kader van de circulaire economie. Met de eigen productie van gerecycleerd pet kon de groep de verticale integratie verhogen. Door stabiele afschrijvingen steeg de bedrijfswinst (ebit) mee: van 15,7 naar 18,3 miljoen euro (+16,1%). Het nettoresultaat maakte een sprong 26,2 procent: van 10,9 naar 13,8 miljoen euro. De winst per aandeel klom van 5,45 naar 6,88 euro per aandeel. Doorgaans noteerde Resilux tegen 7 à 7,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) en tegen een verwachte koers-winstverhouding van 13 à 14. Het bod van Quva geniet de steun van de familie De Cuyper, die een belang van 15 procent in de overnemer neemt en nog 12 tot 24 maanden aan boord blijft. Het valt niet anders dan als eerlijk te omschrijven. We verlagen het advies (rating 2A) en we bekijken een vroege verkoop van het aandeel uit de voorbeeldportefeuille, als zich andere opportuniteiten aandienen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 227,00 euroTicker: RES BBISIN-code: BE0003707214Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 459,7 miljoen euroK/w 2020: 22Verwachte k/w 2021: 19Koersverschil 12 maanden: +58%Koersverschil sinds jaarbegin: +56%Dividendrendement: 1,7%