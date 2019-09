Bodemonderzoek bij Mosaic

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

We denken dat voor kunstmeststoffen de bodem van de berenmarkt bereikt is. We halen een beproefde strategie boven.

Mosaic is de grootste producent van fosfaatkunstmeststoffen in de wereld en de tweede grootste producent van kaliumkunstmeststoffen in Noord-Amerika. De mijnen worden heel kostenefficiënt uitgebaat. Mosaic heeft een uitgebreid distributienetwerk in opkomende markten, zoals Brazilië en India. Tot daar het goede nieuws.

