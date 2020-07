Dit jaar leverde de perfecte ingrediënten op voor een lagere koffieprijs: de oogsten waren nooit eerder zo groot, de Braziliaanse real kelderde tegenover de dollar en door het coronavirus nam het globale koffieverbruik in de horecasector drastisch af.

De International Coffee Organisation (ICO)verwacht voor het lopende oogstjaar 2019-2020 (oktober tot september) een globale koffieproductie van 167,9 miljoen zakken van 60 kg of bijna 2 procent minder dan in het vorige oogstjaar. Tegelijk zal het mondiale koffieverbruik ondanks het corona-effect nog licht stijgen naar 166,1 miljoen zakken (+0,5%). Dat levert per saldo een aanbodoverschot van 1,8 miljoen zakken op, een stuk minder dan in het oogstjaar 2018-2019 (5,8 miljoen zakken).Voor 2020-2021 worden vooral in Brazilië en Colombia goede oogsten voorspeld. Dat zijn de grootste producenten en exporteurs van de populaire arabicavariant. Brazilië ligt op koers om een recordhoeveelheid van 68 miljoen zakken te oogsten. Maar productieprognoses moeten met omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Momenteel is het winter in het zuidelijk halfrond en kunnen vorst en regenval de oogst hinderen. Bovendien houdt het coronavirus in Brazilië lelijk huis, wat onder meer de opslag en het vervoer van de koffiebonen sterk bemoeilijkt.De vrees dat Brazilië op korte termijn de markt zal overspoelen met koffie is dus ongegrond. Bovendien is ongeveer een derde van de productie al op voorhand verkocht tegen eerder vastgelegde prijzen. De Braziliaanse regering stelde gezien de moeilijke marktomstandigheden ook fondsen ter beschikking om een deel van de oogst op te slaan. Volgens de Braziliaanse National Coffee Council zouden koffieboeren daarvan gebruikmaken om tot 13 miljoen zakken of bijna een vijfde van de oogst op te slaan. Eerder deze maand liet de ICO weten dat de globale uitvoer van koffie tussen oktober en juni op jaarbasis met 4,7 procent is afgenomen naar 83,8 miljoen zakken.In mei bereikte het de verhouding tussen de Amerikaanse dollar en de Braziliaanse real een hoogtepunt van bijna 5,9. Een herstel van de Braziliaanse munt richting 4,8 zette weinig zoden aan de dijk, want de prijs van een pond koffie daalde opnieuw onder de grens van 1 dollar tegenover 1,3 dollar eind maart. Voor langere termijn zijn prijzen onder 1 dollar per pond een gunstig instapmoment. Investeren kan via hefboomproducten in termijncontracten of via de WisdomTree Coffee tracker die met tickersymbool OD7N op de Duitse Xetra noteert.