We dachten enkele maanden geleden dat de ellende achter de rug was voor Boskalis. Een Nederlandse grootbank verhoogde zelfs het koersdoel tot 26,25 euro. Dat was ongeveer de koers van eind vorig jaar. Sindsdien ging het vrijwel onafgebroken bergaf tot het dieptepunt rond 15 euro. We dachten dat de bodem bereikt was, maar het coronavirus besliste daar anders over. Vooralsnog viel de neergang stil op 14,14 euro. In tien jaar is het aandeel niet zo goedkoop geweest. In 2010 betaalden beleggers nog 2,3 keer de boekwaarde. Nu is dat nauwelijks 0,80. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering was voorzien voor 13 mei. Die is nu verplaatst naar 30 juni. We moeten dus meer dan een maand langer wachten op bijkomende informatie.Hoewel de cijfers voor dit jaar sterk beïnvloed zullen zijn door de gevolgen van het virus, blijven de positieve langetermijntrends intact. Er blijft een toenemende vraag naar maatregelen wegens de stijgende zeespiegel en de ontwikkelingen op de offshorewindmarkt. We gaan dus hoopvol à la hausse op Boskalis met een geschreven putoptie.Schrijf de put Boskalis september met uitoefenprijs 18,00 euro @ 3,60 euroAls we deze put schrijven, halen we direct de hoge premie van 360 euro (3,60 x 100) binnen. Die vertegenwoordigt maar liefst 20 procent van de uitoefenprijs. Die premie is definitief van ons als de koers van het aandeel Boskalis tegen 18 september hoger noteert dan 18 euro. Gebeurt dat niet, en zakt de aandelenkoers weer terug, dan kunnen we worden aangewezen. We kopen de aandelen in dat geval tegen 18 euro, verminderd met de ontvangen premie van 3,60 euro of 14,40 euro. Op dat niveau ongeveer ligt een belangrijke steunzone waar een eventuele dip van de koers kan stilvallen. Dat is uiteraard het worstcasescenario. Met die strategie gaan we ervan uit dat de koers zal stijgen. We verwachten pas een eerste weerstand rond 20 euro. Dan is onze premie volledig verworven.