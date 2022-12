De hausse van de real is mogelijk achter de rug.

Terugblik op 2022

Brazilië kampt met een hoge inflatie. Die bedraagt vandaag 6,47 procent, maar daalt sinds de piek van 12 procent in april 2022. De Banco Central do Brasil is blijkbaar goed bezig om de inflatie te bestrijden. Daar waren al vijf renteverhogingen van een half procent en zelfs enkele van een vol procent voor nodig. De voornaamste bankrente bedraagt daardoor al 13,75 procent.De real vaart wel bij de hoge rente. De Braziliaanse munt werd dit jaar al 12,5 procent duurder tegenover de euro. Bijna alle overheden verlagen de groeiverwachtingen, maar niet de Braziliaanse. Het ministerie van Financiën stelde de groeiprognose voor 2022 bij van 2 naar 2,7 procent. De overheidsschuld kan wel toenemen tot 90 procent van het bbp.Een groot deel van de bevolking leeft ver onder de armoedegrens. De fiscaliteit is niet erg doorzichtig, de administraties zijn stroef en er zit weinig vooruitgang in de economie, die heel traditioneel werkt. Misschien komt daar beterschap in, nu de voormalig president Luiz Ináncio 'Lula' da Silva is teruggekeerd. Brazilië bezit een ruim gamma aan grondstoffen, van voedingsgewassen tot metaalertsen. Maar de grondstoffenprijzen zijn gedaald. Minder inkomsten van die kant zullen een negatieve invloed hebben op de handelsbalans, waardoor de nieuwe president en zijn regering minder armslag krijgen.Wegens de hoge bank- en obligatierente (12,75%) stijgt het renteverschil met de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dat geeft de Braziliaanse real steun. Maar de centrale bank voorspelt renteverlagingen vanaf juni 2023. Als dat bij dalende inkomsten uit grondstoffen komt, kan de hausse van de real achter de rug zijn.