De meeste trackers die de Braziliaanse aandelenmarkten schaduwen, gebruiken de MSCI Brazil of de FTSE Brazil als onderliggende index. De Braziliaanse real (BRL) is met een winst van 16 procent tegenover de dollar een van de weinige valuta die dit jaar de Amerikaanse munt wist te verslaan.

Franklin Templeton FTSE Brazil ETF

ISIN-code: IE00BHZRQY00

ISIN-code: IE00BHZRQY00Beurs: XetraBeheersvergoeding: 0,19%Tickersymbool (Euronext): FLXB GYDe ETF van Franklin Templeton Investment Management noteert op verschillende Europese beurzen met dezelfde ISIN-code. De notering op de Deutsche Börse (Xetra) is de meest liquide, maar de tracker noteert ook in euro op Euronext Amsterdam en Milaan. De onderliggende index is de FTSE Brazil 30/18 Capped-index, waar 100 bedrijven deel van uitmaken. De index wordt elk kwartaal herwogen. Bedrijven uit de financiële sector staan in voor 25 procent van de index, gevolgd door materialen (19,2%), energie (17,9%) en nutsbedrijven (10%). FLXB is een fysieke tracker en de inkomsten worden herbelegd. De beheersvergoeding is in vergelijking met andere Brazilië-trackers erg laag.ISIN-code: LU1900066207Beurs: Euronext ParijsBeheersvergoeding: 0,65%Ticker (Euronext): RIO FPDe tracker van Lyxor Asset Management schaduwt de MSCI Brazil, wereldwijd de referentie-index voor investeringen in Brazilië. De MSCI telt 48 bedrijven, maar de samenstelling lijkt erg sterk op die van de FTSE Brazil. Ook de sectoriële samenstelling wijkt weinig af. De tracker noteert ook op Xetra en Milaan, maar de notering met de hoogste liquiditeit is die op Euronext Parijs. Het is een synthetische tracker, maar de inkomsten worden herbelegd. Het grote verschil met de ETF van Templeton is de veel hogere beheersvergoeding.Toch is de MSCI Brazil de meest gevolgde index door de uitgevers van ETF's. BlackRock en HSBC hebben beide een tracker in het gamma die de inkomsten uit dividenden elk kwartaal uitkeert in plaats van herbelegt. De iShares MSCI Brazil ETF wordt uitgegeven door BlackRock en noteert op Euronext Amsterdam met het tickersymbool IBZL en de ISIN-code IE00B0M63516. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,74 procent aan de hoge kant. De HSBC MSCI Brazil ETF noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool HBZ en de ISIN-code IE00B5W34K94. De beheerskosten bedragen 0,5 procent.