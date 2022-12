Als de Britse regering erin slaagt de gemoederen te bedaren, kan het pond weer een interessante munt worden.

Terugblik op 2022

De waarde van het Britse pond daalde in 2022 lichtjes tegenover de euro. Maar tegenover de Amerikaanse dollar bedraagt het verlies bijna 9 procent. De Bank of England (BOE) verhoogde de rente dit jaar al zeven keer, de laatste keer zelfs met 0,75 procent tot 3 procent. Het land ging door een erg woelige periode. De flamboyante Boris Johnson hield het vol tot september. Partijgenote Liz Truss volgde hem op. Na minder dan vijftig dagen kwam multimiljonair Rishi Sunak aan het roer. De inflatie is intussen gestegen tot 9,61 procent.De economie van Groot-Brittannië lijdt enorm onder de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Ze groeit dit jaar nog met 3,6 procent, maar in 2023 valt de groei stil. De Britse inflatie stijgt wellicht tot 8,8 procent en valt pas eind 2023 lichtjes terug tot 7,4 procent. Dat zou dus neerkomen op een stagflatie, waarbij de economie niet meer groeit of zelfs achteruit gaat terwijl de inflatie hoog blijft.De rente op tienjarig Brits schuldpapier is teruggevallen tot 3,1 procent nadat ze onder Liz Truss tot boven 4,5 procent was gestegen. De Britse schuldgraad bedraagt vandaag al bijna 100 procent van het bruto binnenlands product. Forse besparingen op de overheidsuitgaven zijn broodnodig. Het Verenigd Koninkrijk is dus nog bijlange niet uit de problemen. Het is best mogelijk dat er nog voor 2024 verkiezingen komen en dat de nieuwe bewindsvoerders weer nauwere banden gaan smeden met de Europese Unie.Het Britse pond is het slachtoffer van de slechtnieuwsshow die in Groot-Brittannië al geruime tijd wordt opgevoerd. De munt blijft balanceren in een langetermijnkanaal met als bovengrens 0,83 en als ondergrens 0,92 euro. Als de Britse regering erin slaagt de gemoederen te bedaren, kan het pond weer een interessante munt worden voor beleggers die zoeken naar diversificatie. Maar voorlopig is afwachten de beste houding.