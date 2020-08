Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft een belang van 564 miljoen dollar opgebouwd in de goudproducent Barrick Gold. We gaan à la hausse op dit aandeel.



Berkshire Hathaway heeft al zijn aandelen in Goldman Sachs verkocht. Ook de belangen in banken als Wells Fargo en J.P.Morgan zijn sterk verkleind. Het belang in J.P.Morgan is met zowat twee derde teruggebracht. Buffett deed ook al zijn aandelen in vier grote luchtvaartmaatschappijen van de hand. Veel meer aandacht kreeg de aankondiging dat Buffett aandelen had gekocht van de goudproducent Barrick Gold. Aan het einde van het tweede kwartaal had Berkshire Hathaway een belang van 564 miljoen dollar in het bedrijf opgebouwd. De koers van het aandeel Barrick Gold is in een jaar met 50 procent gestegen. De gestegen goudprijs is daar uiteraard de aanleiding voor.Buffetts investering in goud verraste, omdat hij geen fan heet te zijn van het edelmetaal. Vorig jaar nog beweerde hij dat er rendabeler investeringen bestaan. Goud levert op de lange termijn duidelijk een lager rendement op dan aandelen. Buffett steekt evenwel geen geld in fysiek goud, maar in aandelen van een producent die mooie kasstromen realiseert door de opgelopen goudprijs.Omdat de groepsschuld bijna volledig afgebouwd is, en de goudprijs standhoudt op een hoog niveau, komt ruimte vrij voor een hoger dividend of nieuwe overnames. Volgens ons (en blijkbaar ook volgens Buffett) blijft nog voldoende potentieel over om volop à la hausse te gaan op dit aandeel. We doen dat met onze vertrouwde strategie van geschreven puts. Dat vergt geen begininvestering. Een nadeel is dat de maximale winst beperkt is tot de ontvangen premie. Wie het liever groots ziet en geen beperking wenst op de maximale winst, koopt een calloptie.Schrijf de put december met uitoefenprijs 30 dollar @ 4,00 dollarWe halen met dit contract de mooie premie van 4 dollar binnen (x 100). Stijgt de aandelenkoers boven de weerstand rond 30 dollar, dan is de premie binnen. Rond 26 dollar ligt een steun, indien de koers een terugval kent. Mochten we aangewezen worden, dan kopen we de aandelen tegen die prijs. Dat lijkt ons verre van een ramp te zijn.Koop de call januari 2021 met uitoefenprijs 31 dollar @ 2,12 dollarDit contract is bestemd voor beleggers die een onbeperkt grote winst nastreven. Voor amper 2 dollar mikt u op een verdere koersstijging van het Barrick-aandeel. Mocht het weer richting 40 dollar gaan in de laatste maanden van dit jaar, dan wordt dit contract rond 10 dollar waard. Dat is zowat vijf keer de inzet.