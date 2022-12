Het sentiment rond uranium was de voorbije jaren ronduit slecht. Maar de voorbije maanden kwam kernenergie weer in beeld als een oplossing voor de energiecrisis en de klimaatcrisis.

Cameco heeft de situatie goed ingezien. Het grootste beursgenoteerde uraniumbedrijf ter wereld heeft in oktober Westinghouse Electric Company overgenomen. Cameco deed dat samen met Brookfield Renewable. Het overgenomen bedrijf biedt nucleaire producten en diensten aan. Het onderhoudt en ontwerpt kerncentrales. Dat zijn complementaire activiteiten, want Cameco ontgint de splijtstof en Westinghouse zet ze aan het werk. Het is een sterk staaltje van verticale integratie.De overname heeft bijna 8 miljard dollar gekost. De schulden van het Canadese bedrijf lopen erg hoog op. Vorig jaar leed het 100 miljoen Canadese dollar verlies op een omzet van anderhalf miljard dollar. Maar we gaan ervan uit dat de situatie zal keren. De overname was een dure maar slimme zet. We proberen te profiteren van de zwakke stemming op de beurzen om à la hausse te gaan op het aandeel.We kopen geen aandeel, maar creëren een synthetisch aandeel. Dat is een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put met dezelfde uitoefendatum en uitoefenprijs. Het resultaat gedraagt zich exact hetzelfde als een aandeel, alleen is het veel goedkoper. De potentiële winst is onbeperkt, maar het mogelijke verlies is aanzienlijk. Dat komt omdat de call waardeloos wordt als de aandelenkoers daalt en dat de koper van de put kan overgaan tot uitoefening. De schrijver betaalt dan 26 dollar per aandeel, ongeacht de beurskoers op het moment.Koop de call Cameco juni 2023 met uitoefenprijs 26,00 dollar @ 2,69 dollarSchrijf de put Cameco juni 2023 met uitoefenprijs 26,00 dollar @ 4,75 dollarBij het opzetten van deze constructie houdt u 206 dollar over (475 - 269). Mocht u aangewezen worden, dan kosten de aandelen 23,94 dollar (26 - 4,75 + 2,69). De contractgrootte is 100 stuks. We gaan ervan uit dat de aandelen Cameco in waarde zullen stijgen. Dan profiteert u mee. De call zal duurder worden en de put wordt waardeloos zodat u de premie van (100 x) 4,75 dollar op zak steekt. Er wacht een weerstand op 30,47 dollar. In dat geval is de call intrinsiek 4,47 dollar waard. De winst bedraagt dan ten minste 922 dollar (447 + de premie van 475).