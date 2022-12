Alleen sterke signalen van een economisch herstel kunnen de Canadese dollar weer hoger sturen.

Terugblik op 2022

Tot augustus steeg de waarde van de Canadese dollar. Er werd zelfs een recordkoers gehaald van 1,30 Canadese dollar voor een euro. Maar dan ging het weer bergafwaarts. Nu moeten de Canadezen al 1,40 Canadese dollar betalen voor een euro. Daarmee werd de munt in 2022 zelfs 2,5 procent goedkoper tegenover de euro. De inflatie bedraagt momenteel 6,9 procent na vo...

Tot augustus steeg de waarde van de Canadese dollar. Er werd zelfs een recordkoers gehaald van 1,30 Canadese dollar voor een euro. Maar dan ging het weer bergafwaarts. Nu moeten de Canadezen al 1,40 Canadese dollar betalen voor een euro. Daarmee werd de munt in 2022 zelfs 2,5 procent goedkoper tegenover de euro. De inflatie bedraagt momenteel 6,9 procent na voor de derde maand op rij te zijn gedaald. Canada heeft het laagste tekort en de laagste schuldquote in de G7. In april was de doelstelling het tekort terug te brengen tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), maar het zal slechts 1,3 procent bedragen. Dat heeft veel te maken met de sterke stijging van de energie- en de grondstofprijzen.In 2023 zal de CPI-inflatie naar verwachting terugkeren naar een acceptabeler niveau. De toeleveringsketen van grondstoffen en basisgoederen was lange tijd verstoord. Maar de komende maanden wordt de toestand weer normaal. De energieprijzen zullen wellicht dalen en de economische groei zal daardoor wat afnemen in Canada. De hoge rente zal bovendien leiden tot een vermindering van de totale bestedingen. De arbeidsmarkt zal erdoor afkoelen. Maar in de tweede jaarhelft wordt het beter. De beleidsrente van 3,75 procent nadert een piekniveau. De regering verwacht dat Canada een van de eerste landen zal zijn dat zal herstellen in de postpandemische wereldeconomie.De tienjaarsrente heeft al een daling ingezet tot net onder 3 procent. Vandaar zal de Canadese dollar geen steun ondervinden. De beleidsrente ligt bijna 1 procent hoger. Die omgekeerde curve zal wellicht in 2023 weer worden rechtgetrokken door een verlaging van de beleidsrente van de Bank of Canada. Dat kan de munt nog meer verzwakken. Alleen sterke signalen van een economisch herstel kunnen de Canadese dollar weer hoger sturen.