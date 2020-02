Na een sluiting van bijna twee weken kregen de Chinese beurzen bij de heropening een forse tik. Niet onverwacht, want door het Chinese Nieuwjaar konden beleggers niet anticiperen op de verwachte economische impact van het coronavirus.

De Chinese overheid probeerde de gevolgen te beperken met een verbod op het shorten van aandelen en de centrale bank stelde extra liquiditeiten ter beschikking. Dat neemt niet weg dat de economische gevolgen zowel in de productie- als in de dienstensector significant zullen zijn. Scherpe prijsdalingen kunnen voor beleggers in Chinese aandelen kansen scheppen.

...

De Chinese overheid probeerde de gevolgen te beperken met een verbod op het shorten van aandelen en de centrale bank stelde extra liquiditeiten ter beschikking. Dat neemt niet weg dat de economische gevolgen zowel in de productie- als in de dienstensector significant zullen zijn. Scherpe prijsdalingen kunnen voor beleggers in Chinese aandelen kansen scheppen.Er zijn op de Europese beurzen verschillende uitgevers actief met ETF's op de Chinese beurs. Veruit de meeste trackers schaduwen de evolutie van de MSCI China A Total Return-index. Die bestaat uit A-aandelen (in lokale munt verhandeld) van 464 bedrijven die op de beurzen van Sjanghai of Shenzhen noteren.De iShares MSCI China ETF van uitgever BlackRock noteert op Xetra met het tickersymbool 36BZ en hanteert jaarlijks beheerkosten van 0,65 procent. De HSBC MSCI China ETF heeft een notering op Euronext Parijs (ticker CNY) en is met 0,6 procent per jaar iets goedkoper. Nog interessanter is de Lyxor Hwabao MSCI China van de uitgever Lyxor ETF. Ook die tracker met de ticker CNAA noteert op Euronext Parijs. De beheerskosten blijven beperkt tot 0,35 procent.Er bestaan ook trackers die de FTSE China 50-index schaduwen. Die omvat de grootste vijftig Chinese bedrijven met een beursnotering in Hongkong. Het overwicht van financiële aandelen is in de FTSE China 50-index met 45,5 procent een stuk groter dan bij de MSCI China-index. Communicatie (18,4%) en energie (9,1%) volgen op ruime afstand. De iShares China Large Cap ETF wordt uitgegeven door BlackRock en noteert op Euronext Amsterdam met het tickersymbool FXC. De jaarlijkse beheersvergoeding ligt met 0,75 procent aan de hoge kant.De CSI300-index omvat de grootste 300 aandelen die op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen noteren. Het gewicht van de financiële sector ligt met 32 procent tussen de MSCI China-index en de FTSE China 50-index in. De CSI300 wordt geschaduwd door de Xtrackers Harvest CSI300 ETF. Die tracker wordt uitgegeven door DWS Investment (Deutsche Bank) en noteert op de Duitse Xetra-beurs met het tickersymbool RQFI. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,65 procent.