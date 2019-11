Wij vinden het aandeel van de frisdrankengigant dermate duur dat we de raad geven afstand te nemen van de stukken.

Het aandeel van de drankenreus Coca-Cola leek lang een verhaal van vallen en opstaan te worden. Er was in het boekjaar 2018 weer winstgroei en dat was nodig om de hoge koers van het aandeel te verantwoorden. We dachten een tijdje geleden dat 40 dollar een beter te verdedigen koers zou zijn. Maar de beurs was het niet eens met die opvatting. De koers van Coca-Cola klom naar 53 dollar. Daarmee is het aandeel heel duur geworden. We spreken over een koers-winstverhouding van meer dan 25 en een koersboekwaarde van 12,5...