Consolidatie in de goudmijnsector

In de goudmijnsector vonden in een periode van amper vier maanden twee megafusies plaats. De transacties waren nog niet het startschot van een grootschalige consolidatiegolf in de goudmijnindustrie. Maar wat niet is, kan nog komen.

Een goudmijn van Barrick Gold in de Argentijnse provincie San Juan. (26 april 2017)

Barrick Gold nam onlangs Randgold Resources over voor 6,5 miljard dollar en werd zo de grootste gouddelver ter wereld. Niet voor lang, want de combinatie van Newmont Mining en Goldcorp met een waarde van 10 miljard dollar was nog een maatje groter. Even probeerde Barrick de overname van Goldcorp te saboteren door zelf een bod op Newmont uit te brengen, maar dat lukte niet.

