Na het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China voelde koper samen met andere grondstoffen de impact van het coronavirus.

De koperprijs stond een groot deel van 2019 onder druk als gevolg van de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Wederzijdse tarieven en handelsbelemmeringen zorgden voor een lagere economische activiteit en dat is slecht nieuws voor een cyclisch metaal als koper. Een voorlopige handelsdeal tussen beide economische machtsblokken zorgde voor wat ontspanning.De prijs van een ton koper klom tegen half januari naar bijna 2,9 dollar per pond (6350 dollar per ton). Maar de stijging was geen lang leven beschoren. Na het handelsconflict voelde koper samen met andere grondstoffen de impact van het coronavirus. De tijdelijke sluiting van verschillende industriële bedrijven en het reisverbod zijn nefast voor de economische activiteit. De impact op de Chinese economische groei is nog erg lastig in te schatten. China is met voorsprong de grootste koperverbruiker ter wereld met een aandeel van ruim de helft in de globale vraag. Bovendien was de groeivertraging in China al gestart nog voor van het coronavirus sprake was.De koperprijs daalde naar het laagste niveau in drie jaar. Analisten menen dat het ergste nog moeten komen, want naast lokale Chinese bedrijven beslisten ook buitenlandse groepen de industriële activiteit in China af te bouwen of zelfs helemaal te stoppen. Ook de prijsverhouding tussen koper en goud was in drie jaar niet meer zo laag. De ratio stijgt bij een aantrekkende economische activiteit, maar daalt wanneer onzekerheid de bovenhand haalt, zoals nu het geval is.Fundamenteel staat koper er niet slecht voor met een verwacht aanbodtekort in 2020. De gemiddelde analistenverwachting ging voor dit jaar uit van een tekort van 160.000 ton. Die schattingen dateren van voor de virusuitbraak, maar ook het aanbod wordt getroffen. De invoer van koperconcentraat uit Chili is zo goed als stilgevallen en de Chinese fabrieken die ertsen verwerken tot geraffineerd koper, houden de deuren dicht.Het kan op korte termijn alle richtingen uit met de koperprijs. De massale stimuli van de Chinese overheid kunnen een herstel van de koperprijs inluiden, maar het is net zo goed mogelijk dat het coronavirus zich voort verspreidt en de situatie eerst nog erger wordt vooraleer ze verbetert. Wanneer het technische steunniveau rond 2,5 dollar per pond breekt, staat niets een daling richting het dieptepunt van 2016 nog in de weg (1,9 tot 2 dollar per pond). Op langere termijn zijn we wel optimistisch voor koper.