De cryptomunten blijven populair bij een vrij kleine groep beleggers, die zich niet laten afschrikken door de extreem hoge volatiliteit. Sinds begin dit jaar loopt de prijsstijging opnieuw op tot boven 30 procent. Technisch bekeken bevindt de bitcoinprijs zich nog altijd in een dalende trend. Die kan worden gebroken bij een maandslot boven 9500 dollar.De motivatie om cryptomunten aan te houden, loopt sterk uiteen. Vooral jonge beleggers die een financiële crisis verwachten, zien virtuele munten als een alternatief voor fysiek goud om uit het financiële systeem te stappen. Anderen worden aangetrokken tot de - kunstmatig gecreëerde - aanbodschaarste, of zijn gecharmeerd door de toenemende mogelijkheden van de achterliggende blockchaintechnologie. Daarnaast is de cryptowinkel door haar volatiliteit ook een speeltuin voor speculanten.Beleggers kunnen via trackers inspelen op de populariteit van de virtuele munten. Het Zwitserse fintechbedrijf Amun AG lanceerde eind 2018 de Amun Crypto Basket Index ETP, die noteert op de beurs van Zürich (Zwitserland) met als tickersymbool HODL en ISIN-code CH0445689208. HODL schaduwt de Amun Crypto Basket Index. Die index is kapitalisatiegewogen en de samenstelling wordt maandelijks aangepast. HODL is met zijn jaarlijkse beheerskosten van 2,5 procent wel prijzig. Daarnaast investeren nog twee trackers in een korf bedrijven die van veraf of dichtbij met blockchain te maken hebben. Het gaat zowel om bedrijven in de technologiesector (softwareontwikkelaars en halfgeleiderproducenten) als financiële ondernemingen als dienstverleners, zoals uitbaters van onlinehandelsplatformen en cryptobeurzen.Invesco en Elwoord Asset Management lanceerden vorig jaar de Invesco Elwood Global Blockchain ETF. Dat is een fysieke tracker die de Elwood Blockchain Global Equity-index schaduwt. Hij is samengesteld uit 47 bedrijven. De tracker noteert op de London Stock Exchange met tickersymbool BCHS en ISIN-code IE00BGN6P67. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,65 procent.Een alternatief voor BCHS is de First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF. Die noteert in euro op de beurs van Milaan met tickersymbool BLOK en ISIN-code IE00DF5DXP42. De onderliggende Indxx Blockchain-index bestaat uit 100 bedrijven. De samenstelling wordt elk halfjaar aangepast. Ook BLOK kost jaarlijks 0,65 procent.