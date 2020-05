Er zijn argumenten om in de komende jaren hogere koersen voor cryptomunten in het algemeen en de bitcoin in het bijzonder in het vooruitzicht te stellen.

Onlangs was er onder cryptofans weer wat buzz rond de virtuele munt bitcoin. Er vond voor de derde keer sinds het ontstaan in 2008 een halvering plaats (halving of the halvening in crypto-jargon). De bitcoin werd in 2008 in een paper door de software-ontwikkelaar Satoshi Nakamoto voorgesteld als een gedecentraliseerde, volledig van de overheden onafhankelijke, digitale of virtuele munt, wat intussen bekendstaat als een cryptomunt.In essentie is de bitcoin een stukje software op een computer. Met computers kan je bitcoins mijnen of delven. Dat kost heel veel rekenkracht, waarvoor je een vergoeding krijgt. Die is nu voor de derde keer gehalveerd. De eerste keer gebeurde dat in november 2012, en de tweede keer in juli 2016.Het wordt zo andermaal minder rendabel bitcoins te mijnen. Dat zal wegen op het aanbod en het zou, net als de vorige keren, een positief effect moeten hebben op de prijs van een bitcoin. Er bestaan analyses die een rechtstreekse link leggen tussen de tweede halvering en de spectaculaire klim van de bekendste cryptomunt in het anderhalve jaar daarna, naar een piek in de buurt van 19.000 dollar. Op moment van de tweede halvering bedroeg de prijs van een bitcoin 650 dollar. Dat betekent nog niet dat we nu automatisch een herhaling van dat verhaal zullen zien. Maar er zijn argumenten om in de komende jaren hogere koersen voor cryptomunten in het algemeen en de bitcoin in het bijzonder in het vooruitzicht te stellen. Al moet je dan wel door een extreem volatiel parcours heen durven te kijken. Want dat zal er altijd blijven.De grafiek van de bitcoin in dollar in de periode 2015-2017 lijkt erg op de typische parabolische vorm van een zeepbel. Sindsdien plofte de bitcoin van afgerond 19.000 naar 3000 dollar, of een duik van circa 85 procent. Ook wij dachten toen dat de all time high was bereikt. Maar op dat punt hebben we onze mening bijgesteld. We denken nu dat de bitcoin de komende jaren wel boven de historische piek van december 2017 kan klimmen, mogelijk zelfs ver daarboven.De bitcoin is lang niet de enige virtuele munt, maar wel veruit de populairste. Volgens de gespecialiseerde website CoinMarketCapbestaan intussen meer dan duizend cryptovaluta's, maar het blijft een kleine markt en de nieuwe halvering van de bitcoin zal het aanbod nog verschralen. En we zien argumenten om een stijgende vraag te verwachten. De millennials, de generatie geboren tussen 1981 en 1996, zijn op jonge leeftijd met de bankencrisis geconfronteerd, en uit enquêtes blijkt dat hun groot wantrouwen ten aanzien van traditionele banken groot is.Waar vorige generatie onder meer voor goud kiezen, staan heel wat millennials wel open voor een alternatief, digitaal beleggingsinstrument als vluchtweg. Cryptomunten zullen, net als de edelmetalen, kunnen profiteren van de oplopende overheidstekorten, hoge schuldgraden en opgeblazen balansen van de centrale banken door de zware coronacrisis. Dat stimuleert de zoektocht naar alternatieven buiten het 'gewone' financieel systeem.