De markt van de cybersecurity groeit met ongeveer 15 procent op jaarbasis, waardoor de omvang over een periode van vijf jaar verdubbelt.

Cybersecurity heeft te maken met het beveiligen en beschermen van computers, servers, netwerken en vooral opgeslagen gegevens tegen vijandige aanvallen van buitenaf. Virussen (malware), phishing, gijzelsoftware (ransomware) en diefstal van gegevens zijn schering en inslag. De kosten voor de bedrijfswereld kunnen erg hoog oplopen. Cyberaanvallen zijn een wereldwijd probleem en dicht bij huis kwamen eerder dit jaar onder meer Picanol en X-Fab als slachtoffers in het nieuws. Experts zijn het erover eens dat de aanvallen die openbaar worden gemaakt slechts een tipje van de ijsberg zijn. Een studie van het Center for Strategic and International Studies schat de kosten van cyberaanvallen op 600 miljard dollar, of 0,8 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product.

...

Cybersecurity heeft te maken met het beveiligen en beschermen van computers, servers, netwerken en vooral opgeslagen gegevens tegen vijandige aanvallen van buitenaf. Virussen (malware), phishing, gijzelsoftware (ransomware) en diefstal van gegevens zijn schering en inslag. De kosten voor de bedrijfswereld kunnen erg hoog oplopen. Cyberaanvallen zijn een wereldwijd probleem en dicht bij huis kwamen eerder dit jaar onder meer Picanol en X-Fab als slachtoffers in het nieuws. Experts zijn het erover eens dat de aanvallen die openbaar worden gemaakt slechts een tipje van de ijsberg zijn. Een studie van het Center for Strategic and International Studies schat de kosten van cyberaanvallen op 600 miljard dollar, of 0,8 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product.De voorbije maanden heeft de coronacrisis het beveiligingsprobleem op scherp gesteld. Door het verplichte thuiswerk moesten zonder veel voorbereiding duizenden werknemers van thuis uit inloggen op bedrijfsnetwerken, terwijl de beveiliging daar helemaal niet op voorzien was. Niet alleen het netwerk, ook de verbinding levert een risico op, net zoals het toestel dat de werknemer gebruikt. De uitdagingen voor de bedrijven zijn dus talrijk. Marktonderzoeker Gartner rekende voor dat de investeringen in cybersecurity dit jaar zullen oplopen naar 136 miljard dollar, en volgend jaar zelfs tot 160 miljard dollar. De markt groeit met ongeveer 15 procent op jaarbasis, waardoor de omvang over een periode van vijf jaar verdubbelt.De cybersecuritysector is erg gefragmenteerd, met veel kleine spelers die in dezelfde niche actief zijn. De voorbije jaren waren er al heel wat fusies en overnames in die branche. Die golf is nog niet ten einde, maar de coronacrisis leidde wel tot een vertraging. Vorig jaar hadden de grootste tien overnamedeals een gezamenlijke waarde van 30 miljard dollar. Sinds begin dit jaar staat de teller op ongeveer de helft van dat bedrag.Netwerkbeveiliging is de meest klassieke vorm van bescherming tegen cybercriminaliteit. Dat gebeurt met firewalls en specifieke hardware voor beveiliging. Enkele spelers in dat segment zijn Cisco (apparatuur), Palo Alto Networks, CheckPoint en Fortinet. Het snelst groeiende segment is dat van de cloudbeveiliging. De voorbije jaren zijn veel bedrijven gedeeltelijk of volledig overgeschakeld naar de cloud. Dat schept nieuwe uitdagingen voor de beveiliging. De macht ligt in de eerste plaats bij de leveranciers van clouddiensten zelf. De drie dominante spelers - Amazon, Microsoft en Alphabet - hebben van veiligheid een topprioriteit gemaakt en de nodige investeringen daarvoor gedaan.Door de versnippering is er bij klanten een toenemende behoefte aan een platform dat alle beveiligingsbehoeftes combineert. Zo hoeven ze maar met één of een beperkt aantal leveranciers te werken, wat efficiënter is. Zo bieden Palo Alto Networks, CheckPoint en Symantec gebundelde beveiligingsdiensten aan. Cyberbeveiliging is arbeidsintensief en vergt continu bijsturing. Dagelijks verschijnen naar schatting tussen 300.000 en 1 miljoen nieuwe malwareprogramma's online.De endpointsecurity is een belangrijk subsegment. Het 'eindpunt' is de laptop, de desktop of het mobiele toestel dat verbinding maakt met het netwerk. Bedrijven zetten eigen virtual private networks (VPN's) op en installeren op de toestellen van hun werknemers de nodige beveiligingssoftware. Die komt van leveranciers zoals McAfee, Symantec en Trend Micro. Ook de beveiliging van e-mailverkeer is kritisch. Maar liefst 92 procent van alle malware komt via e-mails op computers en netwerken terecht. Proofpoint is een bedrijf dat zich in die niche specialiseert.Palo Alto (ticker PANW op NYSE) heeft de voorbije jaren door een aantal strategische overnames een volledig cybersecurityplatform uitgebouwd. Het beheer en de controle van bedrijfsnetwerken, waaronder firewalls, gebeurt via het Panorama-platform. Met Prisma beschikt Palo Alto ook over een cloudsecurityplatform. De onlangs overgenomen bedrijven Crypsis en CloudGenix worden in die platformen geïntegreerd. Het aantrekkelijke van dat bedrijfsmodel is dat abonnementsformules en ondersteuning bijna 70 procent van de groepsomzet opleveren, de rest komt uit productverkoop. Dat levert hoge marges en stabiele kasstromen op. In het pas afgelopen fiscale boekjaar 2020 klom de omzet van Palo Alto naar 3,4 miljard dollar, tegenover nog 2,9 miljard een jaar eerder. Voor het lopende boekjaar bedraagt de consensusverwachting 4 miljard dollar. De groep had op 30 juli, op het einde van het fiscale boekjaar, 3,7 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 3,4 miljard dollar tegenover. Palo Alto is niet goedkoop, maar kan door de hoge groei een premie boven op het marktgemiddelde verantwoorden. Het aandeel is na een terugval koopwaardig.Ook Fortinet (ticker FTNT op Nasdaq) is in verschillende deelsegmenten van de cybersecuritymarkt actief, met producten zoals FortiGate, FortiSwitch en FortiWeb. Het bedrijf heeft onder meer expertise in firewalls, VPN's en cloudbeveiliging. Fortinet richtte zich tot voor kort op de markt van de kleine en middelgrote bedrijven, maar zette onlangs na een aantal overnames, waaronder die van OPAQ Networks, de stap naar grote bedrijven. Fortinet is een echte kasstroommachine met een vrije kasstroom van 900 miljoen dollar op jaarbasis. Financieel is de groep kerngezond, met ruim 1,5 miljard dollar in liquiditeiten en slechts 43 miljoen dollar schulden. Door de inkoop van eigen aandelen is het aantal uitstaande aandelen vorig jaar verminderd met 5 procent. Fortinet heeft zijn aandeleninkoop verder opgetrokken. Een gunstig signaal is dat de CEO en de chief technology officer zelf 7,5 en 4 procent van de aandelen in bezit hebben. Dat wijst op vertrouwen in het eigen bedrijf. De consensusverwachting voor de omzet in het lopende boekjaar bedraagt 2,5 miljard dollar, in 2021 oplopend naar 2,9 miljard dollar volgend jaar. Ook Fortinet is na een correctie koopwaardig.Het Amerikaans-Israëlische CheckPoint Software (ticker CHKP op Nasdaq) is al sinds 1993 actief in cybersecurity en heeft al heel wat watertjes doorzwommen. CheckPoint ging mee met zijn tijd en is met CloudGuard ook actief in de beveiliging van cloudplatformen en met SandBlast in de beveiliging van mobiele toestellen. CheckPoint boekt een vrije kasstroom van 750 miljoen dollar op jaarbasis. In de cybersecuritybranche zijn heel wat start-ups met een agressieve expansiestrategie actief, zoals CrowdStrike Holdings en Zscaler. Niets van dat alles bij CheckPoint, dat op een berg van bijna 4 miljard dollar aan liquiditeiten zit en volledig schuldenvrij is. Gezien de hoge waarderingen in de sector, vinden we dat geen slechte strategie. Het nadeel is wel dat er nauwelijks groei is. De omzet zou dit boekjaar naar verwachting toenemen tot 2,05 miljard dollar, tegenover 1,99 miljard vorig jaar. De consensusprognose voor 2021 bedraagt 2,11 miljard. CheckPoint koopt wel eigen aandelen in om de winst per aandeel op te krikken. Toch is het ook bij CheckPoint raadzaam om een brede marktcorrectie af te wachten.De software van Proofpoint (ticker PFPT op Nasdaq) detecteert op basis van kunstmatige intelligentie gevaarlijke e-mails en pogingen tot phishing via e-mailverkeer. Met de overname van ObserveIT integreerde Proofpoint ook de monitoring van interne bedrijfsnetwerken in zijn aanbod. Proofpoint boekte vorig jaar een omzet van 888 miljoen dollar en gaat in het lopende boekjaar voorbij de grens van 1 miljard dollar. Voor volgend jaar wordt een omzet van 1,2 miljard dollar verwacht. In het tweede kwartaal lag zowel de omzet als de winst boven de consensusprognose. Toch daalde de koers van het aandeel na de kwartaalcijfers met 15 procent, omdat het aantal nieuwe orders onder de verwachtingen lag. De vrije kasstroom bedraagt ruim 300 miljoen dollar over de vier voorgaande kwartalen en groeit met 30 procent op jaarbasis. Proofpoint beschikt over een nettocashpositie en startte vorige maand met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 300 miljoen dollar. Op basis van de huidige koers zal dat het aantal uitstaande aandelen met ongeveer 5 procent verminderen. Ook Proofpoint is na een correctie koopwaardig.