Galapagos is de voorbije weken in onze ogen onterecht fel afgestraft. We stellen voor puts te schrijven.

De beurswaarde van de biotechster Galapagos viel terug van 15 naar 7 miljard euro. Studies rond het goudhaantje filgotinib voor de ziekte van Crohn worden tijdelijk opgeschort om de ziekenhuizen niet te belasten en de bestrijding van coronavirus voorrang te verlenen. Dat betekent dat de resultaten van de studies later zullen komen dan verwacht en dat voor deze indicatie, indien de resultaten positief zijn, de verkoopcijfers van filgotinib pas later kunnen worden toegevoegd. Maar dat verklaart maar een deel van de forse koersdaling.De topman en Trends Manager van het Jaar Onno Van de Stolpe wijst zeer terecht op de sterke balans van Galapagos met een met vele miljarden gevulde kas. "Ik geloof er sterk in dat we deze storm kunnen doorstaan", stelt de CEO van Galapagos. Galapagos is de voorbije weken in onze ogen dan ook onterecht fel afgestraft. Vandaar ons voorstel om puts te schrijven als alternatief voor de directe aankoop van de aandelen.Schrijf de put december Galapagos met uitoefenprijs 150 euro @ 37,79 euroWegens het baissesentiment zijn putopties erg duur geworden. We nemen daarom plaats aan de schrijverszijde en rapen 3779 euro premie (37,79 x 100) op met dit contract. Wat kan gebeuren? Bepaalde testresultaten vallen tegen en de koers valt terug. Op 132 euro wacht een stevige steun. Daar zal een daling wellicht worden gestopt of minstens geremd. Worden we uitgeoefend, dan kopen we de aandelen tegen 150 euro, verminderd met de premie. Dat is 112,21 euro. Dat zou een mooie prijs zijn vanuit een langetermijnperspectief.Maar wij gaan ervan uit dat de koers weer zal stijgen als het coronaleed is geleden Bij een lichte stijging zal de koers boven de uitoefenprijs noteren. Dan is de optie intrinsiek waardeloos. Mocht dat spoedig gebeuren, dan zal de optie wel nog tijdswaarde bevatten. Die zal wegsmelten naarmate we de vervaldag op 18 december naderen. Een derde mogelijkheid is een horizontale beweging van de koers. Ook dan zal de premie, weliswaar langzamer, verdwijnen.